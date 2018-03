L-au luat pe cel mai bogat fotbalist din LUME in locul unui roman! Cazul FABULOS al unui MILIARDAR

Cel mai bogat fotbalist din lume se afla mult in fata lui Ronaldo si Messi: detine o avere 15 miliarde de euro si joaca la Getafe, pe acelasi post pe care a jucat Paul Anton in sezonul trecut.

Gabriel Chirea

Francezul Mathieu Flamini, mijlocasul lui Getafe, este cel mai bogat fotbalist din lume. Averea sa este estimata la 15 miliarde de euro si nu este castigata din activitatile sportive, ci din pozitia de cofondator a start-up-ului GF Biochemicals, prima companie care poate produce la scara industriala acidul levulinic, o molecula ce are potentialul sa devina substitutul petrolului.

Departamentul Energiei al SUA crede ca aceasta substanta este una dintre cele 20 care poate salva planeta, fiind derivat prin degradarea celulozei, este un potential precursor de biocarburanti si poate fi folosit pentru fabricarea pungilor sau a altor obiecte care acum sunt confectonate din plastic. GF Biochemicals are o fabrica in Caserta (Italia), unde lucreaza 80 de angajati, birouri in Milano si Olanda, iar in 2015 a castigat "John Sime Award" la categoria "Most Innovative New Technology".

Numele fotbalistului apare si in Dosarul "Paradise Papers", ca actionar al mai multor companii cu sediul in Malta sau in Insulele Virgine Britanice. Desi este atat de bogat, Flamini spune ca mintea ii sta doar la fotbal: "La fel ca multi alti fotbalisti, mai am alte lucruri de care ma ocup. Dar fotbalul ramane prioritatea mea, pasiunea mea. Iubesc fotbalul, la fel de mult ca la 6 ani, cand am inceput sa il practic. Getafe m-a ademenit cu un proiect interesant si vreau sa duc contractul la bun sfarsit, pana in vara lui 2018".

Paul Anton a fost mijlocasul central al lui Getafe in sezonul trecut, cand clubul de la periferia Madridului a reusit promovarea in La Liga. Flamini a semnat cu formatia spaniola din postura de jucator liber de contract, in luna ianuarie 2018. De-a lungul carierei, Flamini a jucat la Ol. Marseille (2003-04), Arsenal (2004-08, 2013-16), AC Milan (2008-13), Crystal Palace (2016-17) si Getafe (2018). In palmaresul sau se gasesc FA Cup (2013-14, 2014-15), FA Community Shield (2014), Serie A (2010-11), Supercoppa Italiana (2011) si o finala de Champions League (2005-06). A fost convocat la nationala Frantei de 3 ori.