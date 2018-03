A fost NEBUN ca jucator, nu s-a schimbat nici de cand e antrenor :) Gattuso pregateste o echipa SOC pentru a incerca marea revenire cu Arsenal

Cei de la Gazzetta dello Sport au aflat planul nebunului de Gattuso.

Gennaro Gattuso a reusit adevarate minuni de cand a preluat-o pe AC Milan - fost mare jucator al "diavolilor" avea 13 meciuri consecutive fara infrangere in toate competitiile inainte de partida tur cu Arsenal. Echipa lui Wenger a castigat cu 2-0 pe San Siro si este mare favorita la calificarea in sferturile Europa League.

Insa Gennaro Gattuso nu cedeaza! Conform celor de la Gazzetta dello Sport, Gattuso este gata sa alcatuiasca o echipa surprinzatoare pentru a incerca sa intoarca rezultatul din tur. Gattuso a ales pana acum la AC Milan sistemul 4-3-3. In tur, alesii din atac au fost Suso, Cutrone si Calhanoglu.

In campionat a fost ales Kalinic in locul lui Cutrone, iar Andre Silva a marcat golul decisiv in prelungiri, venind de pe banca. Insa la partida retur cu Arsenal, Gattuso vrea sa aleaga o varianta cu 2 atacanti - in sistemul 4-4-2, Cutrone si Kalinic ar fi titulari, in timp ce Suso si Bonaventura ar urca pe faza ofensiva pentru a-i ajuta pe cei doi.