"Victoria fotbalului!" Ion Alexandru despre calificarea Sevillei in fata lui Man United

Ce spune Ion Alexandru dupa ce a vazut pe Old Trafford victoria Sevillei in fata echipei de sute de milioane de euro a lui Mourinho.

Dupa un asemenea rezultat naucitor te intrebi: “Cum poate sa-l bata Montella de pe locul 5 in Spania pe Mourinho care acum 3 zile a castigat derbyul cu Liverpool si e pe 2 in Premier League?” Raspunsul este asa simplu: “A invins fotbalul”.

Tot ce se invarte in jurul lui Manchester United in 2018 miroase mai mult a afacere decat a fotbal. De la fanii care umplu “Old Trafford” dar nu scot un cuvant cat tine meciul pana la faptul ca cei mai bine platiti jucatori din istoria clubului, Alexis Sanchez si Pogba sunt cei mai slabi oameni ai lui Mourinho intr-un meci decisiv din Champions League.

Colegul meu, Mihai a spus in timpul meciului ca “NZonzi este Pogba al Sevillei”. In acest moment, Pogba si-ar dori sa fie NZonzi de la Manchester United. Paul este platit regeste la Manchester si pare o fantoma a jucatorului care ducea Juventus pana in finala Champions League.

