Genoa, echipa italiană patronată de omul de afaceri român Dan Şucu, a fost învinsă pe teren propriu de AC Milan, scor 2-1, duminică, în etapa a 37-a, penultima din Serie A.

Pentru Genoa a înscris Johan Vasquez, în minutul 85, după ce pentru AC Milan marcaseră Christopher Nkunku (49 - din penalty) şi Zachary Athekame (80).

Tot duminică, AS Roma a învins Lazio cu 2-0, Fiorentina a trecut de Juventus Torino tot cu 2-0, Como a învins Parma cu 1-0, iar Napoli a învins clar Pisa, codașa campionatului la care joacă internaționalul român Marius Marin, scor 3-0.

La ora redactării acestui articol, deja campioana Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, joacă acasă cu Hellas Verona, echipă retrogradată de ceva timp în Serie B.

Clasamentul din Serie A