Simona Halep, mai aproape de trofeu la Roland Garros! Serena Williams s-a retras din turneu in urma unei accidentari 

Serena Williams s-a retras de la RG 2020 din cauza unei accidentari la tendonul lui Ahile.

Serena Williams s-a retras de la Roland Garros, acuzand o accidentare la tendonul lui Ahile. Sora mai mica a familiei Williams ramane asadar cu o singura bifata la RG 2020, impotriva Kristiei Ahn, scor 7-6, 6-0 in turul inaugural.

In consecinta, adversara sa din turul 2, bulgaroaica Tsvetana Pironkova (157 WTA) a beneficiat de o accedere automata in al treilea tur, unde o va infrunta pe invingatoarea partidei dintre Barbora Strycova si Barboa Krejcikova.

Anul 2020 este al treilea consecutiv care se incheie fara ca Serena Williams sa castige vreun titlu de Grand Slam, ultima sa reusita de acest calibru datand din 2017, cand se impunea la Melbourne.

In clasamentul WTA LIVE, Serena Williams ramane a noua jucatoare in lume, cu 4080 de puncte.

"Ador sa evoluez pe zgura de la Paris, am incercat sa joc, dar tendonul lui Ahile nu ma lasa. Nu am avut destul timp pentru a se vindeca. Nici macar nu pot sa merg corect, asa ca nu as fi putut juca prea mult," au fost cuvintele prin care Serena Williams si-a motivat decizia.