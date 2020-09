SURPRIZA URIASA! Irina Bara a eliminat-o pe Donna Vekic, cap de serie numarul 26 | Cati bani va castiga romanca pentru debutul senzational de la Roland Garros 

Irina Bara a castigat primul meci jucat vreodata pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros.

Jucatoarea numarul 142 in lume, Irina Bara a produs marea surpriza placuta a Romaniei la Roland Garros 2020, eliminand-o pe croata Donna Vekic (30 WTA) in turul inaugural, scor 6-3, 6-4.

Sportiva nascuta in Stei a trecut de favorita numarul 26 la castigarea turneului dupa 107 minute de joc. Irina Bara ratat doua mingi de meci la scorul de 6-3, 5-2, dar a fructificat-o pe a patra, la 40-15 in al doilea game in care a servit pentru meci.

In turul 2, Irina Maria Bara se va duela cu belgianca Alison Van Uytvanck, care a dispus de suedeza Rebecca Peterson in primul tur, scor 2-6, 6-3, 6-1.

La 25 de ani, Irina Bara bifeaza un debut victorios in turneul de la Roland Garros si se va bucura de un cec in valoare de €84,000. Romania va avea, asadar, cinci jucatoare calificate in turul 2: Simona Halep, Irina Begu, Ana Bogdan, Patricia Tig si Irina Bara.

Meciurile romancelor in turul 2 la Roland Garros 2020



Simona Halep vs. Irina Begu

Ana Bogdan vs. Sofia Kenin (6 WTA)

Patricia Tig vs. Christina McHale (81 WTA)

Irina Bara vs. Alison Van Uytvanck (65 WTA)

