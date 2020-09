AVEM PATRU romance calificate mai departe la Roland Garros! Pe Ana Bogdan o asteapta in turul 2 un duel de foc impotriva unei campioane de Grand Slam

Ana Bogdan, Irina Begu, Simona Halep si Patricia Tig s-au calificat in turul al doilea la Roland Garros 2020.

Romania va avea cel putin patru reprezentante in turul secund al turneului de la Roland Garros, editia 2020, dupa victoriile obtinute de Simona Halep, Patricia Tig si Ana Bogdan.

In prima zi de concurs, succesele romanesti au fost asigurate de Simona Halep si Irina Begu, care le-au invins pe Sara Sorribes Tormo (70 WTA), respectiv Jil Teichmann; in a doua zi, Tig a trecut cu un dublu 7-5 de Stefanie Voegele (116 WTA), iar a treia zi a competitiei a debutat rasunator pentru Romania, Ana Bogdan invingand-o pe Timea Babos (107 WTA) cu 6-4, 6-2.

Simona Halep vs. Irina Begu se joaca miercuri, 30 septembrie



Pentru calificarea in turul 2, Simona Halep, Patricia Tig si Ana Bogdan vor incasa cate €84,000. In mansa secunda a Grand Slam-ului parizian, Simona Halep se va duela tocmai cu Irina Begu, in vreme ce Patricia Tig o va intalni pe Christina McHale (81 WTA).

Ana Bogdan ar putea avea parte de cea mai dificila adversara in turul al doilea, Sofia Kenin - campioana de la Australian Open din acest an.

Romania ar putea avea un total de cinci jucatoare calificate in turul al doilea, in cazul in care Irina Bara va trece de redutabila oponenta, Donna Vekic.

Monica Niculescu a fost invinsa in turul 1 de Danielle Collins, scor 6-2, 2-6, 1-6, iar Sorana Cirstea a pierdut categoric, scor 0-6, 3-6 in fata Elenei Rybakina.