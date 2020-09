Simona Halep o va intalni pe Irina Begu in turul 2 la Roland Garros! Cand se va desfasura duelul 100% romanesc 

Roland Garros 2020 va avea parte de un duel romanesc in al doilea tur pe tabloul feminin individual.

Simona Halep o va infrunta pe Irina Begu in turul al doilea al turneului de la Roland Garros. Dupa doua ore si jumatate de joc, Begu (73 WTA) a depasit-o pe elvetianca Jil Teichmann, scor 6-4, 4-6, 6-3.

Partida dintre Halep si Begu va avea loc marti, 29 septembrie la o ora care urmeaza sa fie stabilita de organizatorii Grand Slam-ului parizian in cursul zilei de luni.

Simona Halep vs. Irina Begu marti, 29 septembrie



Cu un procentaj de 79% pe primul serviciu si mai mult simt decisiv in puncte, totalizand la final 32 de winnere, Irina Begu a riscat si a castigat primul meci la Roland Garros 2020, performanta pentru care va incasa un cec in valoare de €84,000.

La capitolul meciuri directe, Simona Halep o conduce clar pe Irina Begu, scor 7-0. Ultimul duel intre cele doua a avut loc in data de 15 august in cadrul turneului WTA de la Praga; Simona se impunea atunci, scor 7-6, 6-3.

Invingatoarea meciului Halep vs. Begu va juca in turul al treilea impotriva Pera / Bellis vs. Korpatsch / Anisimova.