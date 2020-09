Au ruinat americanii si chinezii turneul de la Roland Garros? Rafael Nadal si multi alti tenismeni au acuzat calitatea joasa a mingilor Wilson 

Mai multi tenismeni, printre care si Rafael Nadal s-au declarat nemultumiti de mingile Wilson utilizate la Roland Garros.

Rafael Nadal si-a inceput cu victorie parcursul la Paris, cu ocazia editiei 2020 a turneului de la Roland Garros, insa conditiile sunt departe de a-i fi propice.

Mingile Wilson utilizate in acest an au fost subiectul principal de discutie al primelor zile de concurs. Spre deosebire de mingile Babolat folosite in anii precedenti, acestea produc la contactul cu zgura o saritura mai joasa si asimileaza mai putin kick din cauza greutatii mai mari, toti acesti factori dezavantajand jocul 'Regelui Zgurii'.

Rafael Nadal: "Sincer, nu e o minge buna pentru zgura."



"Unele dintre mingile pe care le folosim nu le-ai da nici macar unui caine pentru a le roade! Este brutal. Este foarte frig si am impresia ca mingile sunt cea mai mare problema. Poate au gresit putin cu mingile. Este foarte greu sa trimiti mingea undeva. Cred ca minge este prea grea," a declarat numarul 34 ATP, Daniel Evans, potrivit BBC.

"Am mai trecut prin aceste conditii meteo la Paris. Un pic de ploaie, teren umed, saritura joasa a mingii, frig. Nu ma deranjeaza. Stiu ca lui ii place ca mingea sa sara inalt, temperatura sa fie ridicata si terenul rapid, ca sa-si poata folosi mult efectul. Vom vedea, va fi interesant," a declarat Novak Djokovic inainte de a-si incepe traseul la Roland Garros 2020.

"Am spus-o inca de la inceput ca aceste conditii de joc sunt extreme. Nu am jucat niciodata un turneu de zgura similar cu acesta. Azi au fost 11 grade, nu suntem obisnuiti sa jucam pe o asemenea vreme, dar nu m-am plans niciodata. Singurul lucru pe care l-am spus a fost sa le multumesc organizatorilor pentru eforturile depuse. Mingea e complet diferita, e lenta si grea. Sunt conditii de joc lente, iar temperatura e scazuta. Sincer, nu e o minge buna pentru zgura, asta e opinia mea; nu e mingea potrivita pentru aceasta suprafata," a incheiat Rafael Nadal, care a trecut de Egor Gerasimov, scor 6-4, 6-4, 6-2 in turul inaugural al Roland Garros 2020.

Wilson este o companie producatoare de echipamente sportive, renumita in lumea tenisului pentru rachete si mingi. Roger Federer a utilizat de-a lungul intregii sale cariere produse ale companiei Wilson, care a fost inglobata de un grup chinez numit Anta Sports.