Simona Halep, luata peste picior de o fosta legenda a tenisului | Cum difera opinia lui Mats Wilander de cotele la pariuri pentru castigarea Australian Open 2021

Simona Halep nu are sanse reale la castigarea Australian Open 2021, in opinia lui Mats Wilander.

Simona Halep a inceput anul cu brio, invingand-o cu revenire de scor pe Ashleigh Barty (1 WTA) intr-un meci neoficial, incheiat scor 3-6, 6-1, 10-8 in Arena Memorial Drive din Adelaide.

In ciuda unui sezon 2020 foarte solid pentru Halep, care si-a adjudecat trei titluri (Dubai, Praga si Roma) din cinci participari in turneele WTA, romanca nu a fost luata in considerare drept candidata reala la castigarea Australian Open 2021 de catre Mats Wilander. Mai mult decat atat, rezultatele la Melbourne o recomanda pe Simona Halep la un traseu lung, dar si constanta sa din ultimii ani, Simona bifand o prezenta neintrerupta de sapte ani in top 10 WTA.

Simona Halep, cap de serie numarul 2, este cotata cu a cincea sansa la castigarea AO 2021



"Cred ca Novak Djokovic, Rafael Nadal si Dominic Thiem sunt favoriti la masculin, in timp ce Naomi Osaka, Ashleigh Barty si Serena Williams la fete", a declarat Mats Wilander, conform Spotmedia, noteaza Digisport.

In urma cu un an, Simona Halep ajungea in semifinalele turneului de mare slem de la Melbourne, fiind invinsa de Garbime Muguruza, scor 7-5, 7-6, in timp ce in 2018, constanteanca a cedat ultimul act in fata danezei Caroline Wozniacki, scor 6-7, 6-3, 4-6.

Mats Wilander are sapte trofee de Grand Slam in palmares, dintre care trei adjudecate la Australian Open, in editiile 1983, 1984 si 1988.

Cotele la pariuri pentru campioana de la Australian Open 2021



Naomi Osaka - cota 6.50

Ashleigh Barty - cota 10

Aryna Sabalenka - cota 10

Serena Williams - cota 10

Simona Halep - cota 12