LIVETEXT 10:30 SIMONA HALEP joaca cu Ashleigh Barty (1 WTA) in primul meci al anului! Irina Begu are meci cu Venus Williams

Simona Halep se dueleaza cu Ashleigh Barty in primul meci al anului 2021.

Simona Halep joaca in dimineata zilei de vineri, 29 ianuarie primul meci al anului 2021. Adversara ii va fi tocmai liderul mondial, Ashleigh Barty, care va fi sustinuta din tribune de aproximativ 4000 de spectatori. Meciul se va juca pe Arena Memorial Drive Park din Adelaide in cadrul unei competitii neoficiale, intitulate A Day at The Drive premergatoare primelor turnee oficiale din acest sezon.

Dupa acest meci de incalzire, Simona Halep va face deplasarea la Melbourne, unde va ramane pentru turneul WTA 500 care va incepe in data de 31 ianuarie, dar si pentru primul turneu de mare slem al anului, Australian Open, fixat pentru intervalul 8-21 februarie.

Simona Halep vs. Ashleigh Barty incepe dupa ora 10:30, ora Romaniei



Mai devreme in aceasta dimineata, Serena Williams a invins-o pe Naomi Osaka in trei seturi, scor 6-2, 2-6, 10-7, iar Novak Djokovic si Filip Krajinovic au jucat fiecare cate un set in compania italianului Jannik Sinner, ambii sarbi impunandu-se cu 6-3.

Meciul dintre Halep si Barty va debuta la scurt timp dupa incheierea duelului dintre numerele 2 si 3 ATP, Rafael Nadal, respectiv Dominic Thiem. Surpriza organizatorilor este ca Irina Begu va juca si ea astazi la Adelaide, intr-un meci de un set impotriva surorii mai mari a Serenei, Venus Williams.

De-a lungul timpului, Simona Halep si Ashleigh Barty s-au intalnit de patru ori in circuitul WTA. Romanca si-a adjudecat ambele partide disputate in 2018, iar in 2019 cele doua jucatoare si-au impartit in mod egal numarul victoriilor, bilantul total aratand in prezent 3-1 pentru Halep.