Simona Halep debuteaza azi in proba de dublu de la Rogers Cup, prima partida dupa victoria de la Wimbledon.

Simona Halep / Leylah Annie Fernandez - Nicole Melichar / Kveta Peschke LIVE

Simona Halep incepe Rogers Cup cu proba de dublu in care participa alaturi de tanara Leylah Annie Fernandez, 16 ani din Canada. Simona Halep a ajuns la Leylah Annie dupa ce nu si-a mai gasit o alta partenera mai experimentata. Simona are nevoie de partidele de la dublu pentru a-si reveni in ritmul de competitie, dupa ce a avut doua saptamani de vacanta in aceasta vara.

Simona Halep si Leylah Annie Fernandez se dueleaza in primul tur de la Rogers Cup cu perechea Nicole Melichar - Květa Peschke.

Partida e programata azi, de la ora 19:30.



Simona Halep: Incerc sa o ajut, nu are experienta!

"Am intrebat directorul de turneu daca are pe cineva la dublu. Eu nu am gasit. Am intrebat cateva romance, dar au fost deja cu alte jucatoare. Asa mi-a fost recomandata aceasta tinerica. Sper sa jucam bine si sa castigam cateva meciuri. Ma bucur ca joc cu ea, pentru ca este micuta si are nevoie de experienta”, a declarat Simona Halep.



Leylah Annie Fernandez, in culmea fericirii pentru ca joaca cu Halep!

"In timpul antrenamentului, directorul de la Tennis Canada a venit la mine si mi-a spus ca are vesti pentru mine. Credeam ca imi spune ca nu voi putea juca la dublu, dar a spus «Simona te-a ales pe tine sa joci dublu cu ea».

Am ramas fara cuvinte pentru cateva minute, dar am fost atat de fericita, am acceptat imediat", a declarat Leylah Annie Fernandez.

"Am posibilitatea sa joc alaturi de o mare campioana, a castigat French Open, acum Wimbledon...este o mare oportunitate pentru mine sa invat de la ea, sa o intreb diverse si doar sa vorbesc cu ea.

Este o jucatoare fabuloasa, munceste mult, este o luptatoare. ma inspira foarte mult cand o vad jucand. Ne-am intalnit ieri, mi-a vorbit foarte frumos, sunt foarte fericita ca voi juca alaturi de ea”, a mai spus ea.

Simona Halep va debuta in proba de simplu de la Rogers Cup miercuri impotriva americancei Jennifer Brady, care a invins-o pe Kristina Mladenovic in primul tur.