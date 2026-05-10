Catalanii s-au impus în El Clasico în fața lui Real Madrid cu scorul de 2-0 în etapa 35 din La Liga.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Barcelona a ajuns la 91 de puncte și nu mai poate fi prinsă din urmă de rivalele la titlu. Real Madrid, echipa de pe locul doi, este la 14 lungimi în urma Barcelonei.

Pe Camp Nou, echipa lui Hansi Flick a rezolvat meciul în doar 18 minute. În minutul 9, Marcus Rashford a deschis scorul cu o lovitură liberă executată perfect, iar Ferran Torres a dublat avantajul catalanilor în minutul 18.

Hansi Flick a pregătit perfect meciul, în ciuda problemelor familiale prin care trece antrenorul german al cărui tată a decedat cu doar câteva ore înaintea partidei, dar care a decis să rămână pe bancă în El Clasico.

Imediat după fluierul final, catalanii au declanșat fiesta pe Camp Nou. Toate starurile Barcelonei au intrat pe teren și s-au bucurat alături de fani pentru trofeul cucerit. Ulterior, catalanii au primit medaliile și trofeul de campioană a Spaniei.

La fiesta a luat parte și Hansi Flick, chiar dacă bucuria antrenorului german a fost mai rezervată.