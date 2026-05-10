GALERIE FOTO Fiesta pe Camp Nou! Barcelona a cucerit titlul #29 din istorie

Fiesta pe Camp Nou! Barcelona a cucerit titlul #29 din istorie La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Barcelona este campioana Spaniei.

TAGS:
campioanaBarcelonaReal MadridSpaniaHansi FlickEl Clasico
Din articol

Catalanii s-au impus în El Clasico în fața lui Real Madrid cu scorul de 2-0 în etapa 35 din La Liga.

Starurile Barcelonei au sărbătorit pe Camp Nou

  • Barcelona fiesta 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Barcelona a ajuns la 91 de puncte și nu mai poate fi prinsă din urmă de rivalele la titlu. Real Madrid, echipa de pe locul doi, este la 14 lungimi în urma Barcelonei. 

Pe Camp Nou, echipa lui Hansi Flick a rezolvat meciul în doar 18 minute. În minutul 9, Marcus Rashford a deschis scorul cu o lovitură liberă executată perfect, iar Ferran Torres a dublat avantajul catalanilor în minutul 18.

Hansi Flick a pregătit perfect meciul, în ciuda problemelor familiale prin care trece antrenorul german al cărui tată a decedat cu doar câteva ore înaintea partidei, dar care a decis să rămână pe bancă în El Clasico.

Imediat după fluierul final, catalanii au declanșat fiesta pe Camp Nou. Toate starurile Barcelonei au intrat pe teren și s-au bucurat alături de fani pentru trofeul cucerit. Ulterior, catalanii au primit medaliile și trofeul de campioană a Spaniei. 

La fiesta a luat parte și Hansi Flick, chiar dacă bucuria antrenorului german a fost mai rezervată. 

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Uraniu fără reacție”. Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
„Uraniu fără reacție”. Cum a murit încet o industrie care hrănea mii de oameni. Avem resurse și minerale rare, dar importăm
ULTIMELE STIRI
Reacția lui Hansi Flick după ce Barcelona a devenit campioană: ”Nu voi uita niciodată ziua asta! Tatăl meu a murit”
Reacția lui Hansi Flick după ce Barcelona a devenit campioană: ”Nu voi uita niciodată ziua asta! Tatăl meu a murit”
Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul
Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul
Lionel Messi, mesaj de patru cuvinte după ce FC Barcelona a câștigat titlul în La Liga
Lionel Messi, mesaj de patru cuvinte după ce FC Barcelona a câștigat titlul în La Liga
Toate camerele au fost pe ea! Olivia Rodrigo a încins spiritele la Barcelona - Real Madrid
Toate camerele au fost pe ea! Olivia Rodrigo a încins spiritele la Barcelona - Real Madrid
VOYO | PSG - Brest 1-0! Parizienii s-au impus la limită și au făcut un pas uriaș spre titlu
VOYO | PSG - Brest 1-0! Parizienii s-au impus la limită și au făcut un pas uriaș spre titlu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS

Louis Munteanu face spectacol peste Ocean! La câte goluri a ajuns românul în MLS

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

A pupat podeaua în primele secunde, apoi s-a dezlănțuit! Cum s-a terminat Daniel Dubois - Fabio Wardley, meci pentru titlul mondial WBO la grea

Primul antrenor care a refuzat CFR Cluj, după ce Pancu ar fi bătut palma cu Rapid

Primul antrenor care a refuzat CFR Cluj, după ce Pancu ar fi bătut palma cu Rapid



Recomandarile redactiei
Reacția lui Hansi Flick după ce Barcelona a devenit campioană: ”Nu voi uita niciodată ziua asta! Tatăl meu a murit”
Reacția lui Hansi Flick după ce Barcelona a devenit campioană: ”Nu voi uita niciodată ziua asta! Tatăl meu a murit”
Lionel Messi, mesaj de patru cuvinte după ce FC Barcelona a câștigat titlul în La Liga
Lionel Messi, mesaj de patru cuvinte după ce FC Barcelona a câștigat titlul în La Liga
Toate camerele au fost pe ea! Olivia Rodrigo a încins spiritele la Barcelona - Real Madrid
Toate camerele au fost pe ea! Olivia Rodrigo a încins spiritele la Barcelona - Real Madrid
Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul
Vinicius, căpitanul care a îngropat-o pe Real Madrid. Cum a provocat haos brazilianul
Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase
Alte subiecte de interes
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a cucerit titlul de campioană. "Cununa!"
Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a cucerit titlul de campioană. "Cununa!"
SF, horror sau comedie? Scenariul în care FCSB pierde titlul de campioană în Superligă și ”formula” câștigătoare
SF, horror sau comedie? Scenariul în care FCSB pierde titlul de campioană în Superligă și ”formula” câștigătoare
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!