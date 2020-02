"Oamenii nu inteleg asta" Ce face Simona Halep cand greseste o minge la antrenamente este DE NECREZUT

Simona Halep a relatat care este reactia sa atunci cand directia loviturilor sale nu este cea potrivita.

Simona Halep este una dintre cele mai muncitoare jucatoare din circuitul WTA, iar acest lucru transpare din viziuna sa asupra tenisului.

Intr-un videoclip in care jucatoarea din Constanta vorbeste despre munca din spatele succesului sau, aceasta a relatat ca se antreneaza pana in momentul in care nu mai simte racheta ca o extensie a bratului, ci ca parte componenta a corpului sau. Mai mult decat atat, Halep a lasat de inteles ca este constienta de fluctuatiile inerente din cariera unei jucatoare de tenis profesionist.

"Oamenii nu inteleg ca nu poti sa ai aceleasi simturi la racheta, la minge, in picioare in fiecare zi. Eu am facut pauza doua-trei saptamani iar in prima zi n-am nimerit niciun con. E o chestie de exercitiu, iar acum nimeresc doua, trei-patru per antrenament. In ultimii ani am ajuns sa intru intr-un automatism. Ceea ce faci in antrenament trebuie sa faci si in meciuri, deci nu e bine sa le tratezi diferit. Iar atunci cand gresesc o minge, imi vine sa dau 100-200 de lovituri, chiar si mai multe, pana simt eu ca am inceput sa am mingea in mana; adica sa nu mai simt ca racheta face legatura intre mana si minge, ci sa simt ca face parte din mine", a declarat Simona Halep in cadrul unui film-documentar filmat alaturi de BT.

"Ajungi sa iti golesti mintea prin exercitiu. De asta facem antrenamentele cu repetitii foarte multe, ca sa fiu capabila sa spun 'inchid ochii si o dau acolo'", a mai spus Halep.

Simona Halep va urca pe locul 2 in clasamentul WTA gratie celor cinci victorii reusite la Australian Open, editia 2020. Ashleigh Barty ramane liderul mondial, avand avans un ecart considerabil in raport cu romanca, 2266 de puncte.