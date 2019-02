Simona Halep isi afla adversara de la Doha! Cu cine ar putea pica la primul turneu cu noul antrenor

Simona Halep va evolua in perioada 11-16 februarie la turneul “Qatar Total Open”, de categorie Premier, cu premii totale in valoare de 916,131 de dolari.

Tragerea la sorti a tabloului principal va avea loc la Doha de la ora 17, ora Romaniei. Dupa retragerea liderului mondial (Naomi Osaka) din competitie, Simona Halep a fost desemnata principala favorita a turneului si va avea, in teorie, un traseu virtual mai usor pana in ultimul act.

Romanca in varsta de 27 de ani s-a impus la turneul din Doha in 2014, dupa o finala disputata la acea vreme cu Angelique Kerber.

Turneul de la Doha va reprezenta si prima competitie a Simonei Halep la care va putea apela la sfaturile noului ei antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput. In mod oficial, cei doi isi vor incepe parteneriatul la Doha, un parteneriat care a fost deja anuntat ca permanent.

Simona va avea adversare tari la Doha, in ciuda faptului ca Osaka si Kvitova nu vor evolua aici. Pliskova, Kerber, Svitolina, Bertens, Wozniacki, Sevastova si Barty sunt si ele pe lista jucatoarelor prezente. Tragerea la sorti a tabloului principal va fi efectuata in curand la Doha. Dintre romance, in calificari vor lua strartul Sorana Cirstea, Alexandra Dulgheru si Irina Bara, iar pe tabloul principal, direct calificata, va mai fi si Mihaela Buzarnescu.