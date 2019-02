CEHIA - ROMANIA FED CUP | Romancele au stralucit la dineul oficial de la Ostrava! Ce tinute au purtat Halep, Buzarnescu si celelalte sportive la petrecere. FOTO

Ne apropiem cu pasi repezi de meciurile intalnirii din Fed Cup dintre Cehia si Romania din sferturile de finala ale Grupei Mondiale 1.

Pana atunci, gazdele si fetele noastre s-au imbracat elegant si au petrecut impreuna la dineul oficial organizat la Ostrava. Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan, Monica Niculescu si antrenoarea Alina Cercel-Tecsor au atras toate privirile in Cehia. Reprezentantele noastre, insotite de capitanul nejucator al echipei noastre, Florin Segarceanu, au ales tinute foarte elegante, de culoare neagra, in timp ce gazdele au mers pe varianta unor rochii decente de culoare visinie.

Tragerea la sorti va fi efectuata la Ostrava vineri, de la ora 14, ora Romaniei.

Cehoaicele au o absenta importanta in echipa, pe Kvitova, insa chiar si asa, au o echipa foarte puternica. Petr Pala, capitanul nejucator al gazdelor, va putea miza la Ostrava pe Karolina Pliskova (5 WTA), Katerina Siniakova (nr. 1 in clasamentul mondial de dublu), Barbora Krejcikova (nr. 2 in ierarhia la dublu) si Marketa Vondrousova (72 WTA).