CEHIA - ROMANIA FED CUP | Simona Halep a vorbit despre starea sa de sanatate la Ostrava! Ce mesaj i-a transmis lui Buzarnescu inaintea meciului de foc cu Pliskova: "Nu are nevoie de asta"

Tragerea la sorti a meciurilor de Fed Cup dintre Cehia si Romania a avut loc vineri la Ostrava, iar fetele noastre au vorbit si cu presa dupa ceremonie.

Prima partida a confruntarii de la Ostrava de sambata va fi cea dintre Karolina Pliskova si Mihaela Buzarnescu, urmata apoi de partida Simona Halep - Katerina Siniakova. In a doua zi a intalnirii, duminica, Simona Halep si Karolina Pliskova se vor intalni in partida vedeta a confruntarii. Dupa, vor intra pe teren Mihaela Buzarnecu si Katerina Siniakova, pentru ca mai apoi sa aiba loc meciul de dublu, cel dintre Krejcikova/Siniakova si Begu/Niculescu.

Simona Halep, prima racheta a Romaniei, este convinsa ca Mihaela Buzarnescu va sti ce sa faca in meciul contra Karolinei Pliskova si are incredere ca Romania poate triumfa la Ostrava.

“Sunt 100% apta din punct de vedere fizic. Este un meci foarte important. Putem si sper ca vom castiga. Nu cred ca are vreo importanta cine joaca prima. Miki nu are nevoie de sfaturile mele, e matura, stie ce are de facut. Suprafata de joc este dificila, dar trebuie sa ne adaptam rapid. Un 2-0 dupa prima zi ar fi linistitor, cum sa nu, cred ca avem o echipa puternica si putem invinge. Fata de meciul pierdut la Cluj la limita avem mai multa experienta si maturitate, am imbatranit un an sau doi, echipa este valoroasa si ne putem califica”, a spus Simona Halep la conferinta de presa de dupa tragerea la sorti.

Si Irina Begu este increzatoare. Ea spera ca nu se va ajunge la meciul de dublu pentru a se decide intalnirea dintre Cehia si Romania, insa mentioneaza ca atat ea, cat si Monica, sunt pregatite pentru meci. “Faptul ca avem cateva meciuri oficiale este un plus pentru noi. Ne bucura faptul ca am castigat turneul din Thailanda, dar eu sper sa nu se ajuga pana la meciul de dublu. Daca va fi, eu si Monica suntem pregatite 100% pentru meci”, a spus si Irina Begu.