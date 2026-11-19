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Ultima perioadă a fost una dificilă pentru FCSB. Aflată într-o reconstrucție, echipa patronată de Gigi Becali a cunoscut mai multe modificări, cea mai importantă fiind, fără doar și poate, plecarea lui Mihai Stoica.

Anamaria Prodan, mesaj fără perdea după schimbările de la FCSB

În locul lui „MM”, Gigi Becali i-a adus la echipă pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala, doi dintre jucătorii care au scris istorie în tricoul roș-albastru la începutul deceniului trecut.

Întrebată despre modificările produse la FCSB, Anamaria Prodan nu s-a ferit de cuvinte și a expus că „Gigi Becali este un tip depășit”. Impresara e de părere că atât ea, cât și omul de afaceri au rămas în urmă, iar generația nouă, amintind aici de Lukasz Szukala și Raul Rusescu, pot aduce schimbări bune în fotbalul românesc.

Agenta susține că fotbalul românesc trebuie să aducă fețe noi, în condițiile în care în ultimii ani s-au perindat aceleași nume la cluburile din SuperLiga, iar rezultatele nu au fost grozave.

„Gigi Becali este un tip depăşit. Ca mine, de altfel.

Noi suntem o generaţie care nu a avut parte de toate aceste canale de căutare, de observare. Noi mergeam la meciuri sau ne uitam pe DVD. Nu se mai poate aşa, trebuie să urmăreşti jucătorii.

Rusescu şi Szukala sunt incredibili, oamenii ăştia sunt foarte buni. Fac parte dintr-o generaţie care a văzut alt fotbal şi caută alt fel de jucători. Nu este vorba despre FCSB sau despre alegerile lui Gigi sau Reghe, ci despre ce aducem să conducă.

Dacă aducem un antrenor care are 60-70 de ani şi a trecut pe la toate echipele din România fără să facă mare lucru, ce mă face să cred că dacă-l aduc la Steaua sau la Dinamo face ceva?

De mine râdea toată România când l-am adus pe spaniol la Hermannstadt (n.r. - pe Ruben Albes). Mi-am dat seama că trebuie schimbată mentalitatea, stilul de căutare, modelul de fotbal, că nu mai ţine cu heirup”, a declarat Anamaria Prodan referitor la situația de la FCSB.