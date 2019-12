GALERIE FOTO SEXY | Senzatia tenisului feminin, Donna Vekic si-a cumparat la doar 23 de ani o noua locuinta la Monte Carlo 

La doar 23 de ani, Donna Vekic si-a cumparat o noua locuinta in capitala statului Monaco.

Superstarul din tenisul croat, Donna Vekic si-a cumparat o noua locuinta la Monte Carlo, un apartament pe care visa sa il cumpere de multa vreme. Noul apartament al Donnei se regaseste intr-unul dintre zgarie-norii din centrul statului Monaco, la etajul al doisprezecelea, fiind dotat cu un balcon de 70 de metri patrati si o bucatarie cu mobila de culoare alba.

Intr-un interviu pentru Gloria Magazine, Donna Vekic si-a povestit planurile pentru acest Craciun: "Voi pune bradul pe balcon, care este locul meu preferat din acest apartament. Acolo imi beau cafeaua, mananc si ma relaxez. In ultimii sase ani, am schimbat trei adrese in Monte Carlo, dar abia cu acest apartament am reusit sa obtin tot ce voiam: un apartament spatios care nu duce lipsa de lumina si nici de privelisti la mare."

Donna Vekic, cea mai sexy jucatoare din circuitul WTA?



In varsta de 23 de ani, Donna Vekic a spus ca acest apartament a fost un cadou de Craciun pe care si l-a facut la finalul celui mai de succes sezon pe care l-a bifat pana acum in circuitul WTA.

Croata, fosta prietena a elvetianului Stan Wawrinka a terminat stagiunea pe locul 19 WTA, cea mai inalta clasare de pana in prezent si se poate mandri cu un rezultat foarte bun la turneele de Grand Slam in acest an, reusind sa ajunga la US Open pana in faza sfeturilor de finala. Donna Vekic a castigat doua titluri WTA, in 2014 la Kuala Lumpur si in 2017 la Nottingham.