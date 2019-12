Declaratie de dragoste pentru Paris! Wanda Icardi, poza SEXY intr-un top cu PSG! "Mauro a mers la o echipa mai buna ca Inter!"

Wanda Icardi este fana celor de la PSG.

Mauro Icardi s-a transferat la PSG de la Inter sub forma de imprumut in aceasta toamna. Impresara fotbalistului, Wanda a declarat ca jucatorul a facut un pas inainte in cariera sa. Icardi a plecat de la Inter dupa mai multe scandaluri cu sefii clublui, scandaluri care au fost intensificate si de impresara. Icardi voia o marire de salariu si banderola de capitan, iar cand aceasta i-a fost luata jucatorul a fost extrem de deranjat.

Wanda, poza sexy intr-un top pe care este imprimat Paris

Impresara a postat pe instagram o poza in care apare doar intr-un top imprimat cu numele echipei la care joaca Icardi.

"Indepartearea lui de la Inter a fost ceva bine pentru toata lumea. S-a alaturat unei echipe mai bune si mai importante. Toata lumea stie ca PSG este u nul dintre cele mai importante cluburi din lume. Prezentul lui Mauro este la Paris, este foarte bine acolo si marcheaza cateva goluri nebune, asa cum a facut-o intotdeauna.", a spus Wanda pentru televiziunea italiana La Repubblica delle Donne.

Icardi traverseaza o forma exceptionala la PSG si a reusit sa marcheze 8 goluri in campionat si 5 goluri in Liga Campionilor.