Simona Halep, mesaj din America pentru iubitul ei! Ce tricou a purtat romanca | FOTO

Simona Halep si-a oficializat relatia cu Toni Iuruc.

Simona Halep si Toni Iuruc s-au afisat impreuna dupa ce romanca a castigat cel de-al doilea trofeu de Grand Slam la Wimbledon.

Cei doi au fost impreuna in vacanta in Grecia si au venit de mana la ceremonia in care Klaus Iohannis i-a acordat Simonei Halep Ordinul "Steaua Romaniei".

Plecata departe, in America, Simona Halep a purtat un tricou cu un mesaj sugestiv, transmis parca iubitului ramas in Romania.

"Sunt indragostita nebuneste de tine!", este mesajul scris pe tricoul romancei.