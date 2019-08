SIMONA HALEP CINCINNATI | Americanii au facut predictiile pentru castigatoarea trofeului! Halep, scoasa din calcule: cine e marea favorita

Simona Halep va lua startul la turneul de la Cincinnati.

In ciuda accidentarii care a facut-o sa abandoneze la Rogers Cup, Simona Halep va participa la Cincinnati, acolo unde are de aparat cele 585 de puncte castigate anul trecut, cand a jucat finala cu Kiki Bertens si a pierdut.

Totusi, probemele medicale ale Simonei ii fac pe americani sa nu o considere o favorita la Cincinnati.

Tennis Magazine a facut predictiile pentru castigatoarea trofeului, iar pe Simona Halep o vad eliminata in sferturile de finala.

Americanii o considera pe Kiki Bertens semifinalista de pe partea de tablou a romancei.

Castigatoarea turneului va fi Karolina Pliskova, care o va invinge in finala pe Elina Svitolina, potrivit jurnalistilor americani.

Halep poate ajunge din nou pe locul 8 WTA

In cazul in care Simona Halep este eliminata prematur si in functie de ce fac celelalte jucatoare, romanca poate ajunge pana pe locul 8 in clasamentul WTA.

Kiki Bertens, Petra Kvitova, Elina Svitolina si Serena Williams pot s-o depaseasca pe Simona Halep la Cincinnati.

Totusi, romanca isi poate pastra locul 4, insa nu poate urca mai sus de atat.