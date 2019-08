SIMONA HALEP, CINCINNATI | Simona a aflat numele primei adversare! Se va duela in premiera cu o jucatoare din TOP 50 WTA

Simona Halep a aflat numele primei adversare de la Cincinnati!

Simona Halep a aflat numele primei adversare de la Cincinnati. Ea va da piept cu o jucatoare aflata in TOP 50 WTA!

Simona Halep - Ekaterina Alexandrova, in turul 2 de la Cincinnati

Simona Halep are "bye" in primul tur de la Cincinnati si va intra direct in turul 2. Ea se va duela cu jucatoarea rusa Ekaterina Alexandrova, ocupanta locului 43 WTA. Cele doua jucatoare nu s-au intalnit niciodata.

Alexandrova a castigat in primul tur in fata jucatoarei spaniole Carla Suarez Navarro, scor 6-4, 6-1.

Simona Halep este cap de serie numarul 4 la Cincinnati, turneu cu premii totale de 2.9 milioane dolari.