Pentru prima dată din 2015 încoace, Simona Halep a fost eliminată în turul secund la Roland Garros.

Campioana ediției 2018 a Grand Slam-ului de la Paris a cedat în trei seturi, scor 2-6, 6-2, 6-1 în favoarea puștoaicei din China, Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA), iar imaginile surprinse în setul decisiv îi vor întrista pe toți suporterii Simonei Halep.

Acuzând dificultăți respiratorii și necesitând intervenția trainer-ului, care i-a verificat tensiunea, la scorul de 0-3, în setul decisiv, Simona Halep a prevestit necesitatea așa-zisului consult medical, când s-a sprijinit în rachetă, vlăguită.

Lipsa de putere fizică a fost un simbol pentru incapacitatea resimțită în plan tactic de Simona Halep, care a fost depășită și exasperată de loviturile boltite ale chinezoaicei Qinwen Zheng, căreia i-a luat doar 3 game-uri, în seturile 2 și 3.

În privirea Simonei Halep s-a putut citi o stare generală de slăbiciune, confuzie și frustrare, acuzate pe fondul conștientizării situației în care avea să încheie meciul cu statutul de perdantă, un deznodământ neplăcut surprinzător, având în vedere speranțele anunțate la începutul colaborării cu Patrick Mouratoglou.

If this is not disheartening, I don't know what is

I think today was more than a match lost due to some physical difficulties...#RolandGarros #Simona #Halep

Was it a date with destiny? pic.twitter.com/MErtiFcHJO