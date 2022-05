Picătura chinezească: Simona Halep, bătută ca la ping-pong de Zheng, după ce a condus cu 6-2, 2-1 și 40-30. Prin ce tactică a exasperat-o asiatica

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) nu a găsit nicio soluție sustenabilă, pe plan tactic, începând cu scorul de 6-2, 2-1 și avantaj 40-30, înregistrat în debutul setului secund al meciului cu Qinwen Zheng.

Chinezoaica s-a impus, scor 2-6, 6-2, 6-1, după o oră și 56 de minute de joc, folosindu-se extraordinar de eficient de efectul imprimat pe ambele părți, atât pe backhand, cât și pe forehand.

Adoptând o poziție retrasă în teren, caracteristică, Simona Halep nu a contracarat lift-ul folosit de Qinwen Zheng și a sfârșit epuizată fizic și psihic de strategia repetitivă, dar cu rezultate bune a jucătoarei asiatice.

Erorile neforțate au curs în jocul Simonei Halep, în seturile 2 și 3, în care a comis 25, spre deosebire de un prim set aproape impecabil, în care a făcut doar 4 și i-a permis chinezoaicei mult mai puțină inițiativă în raliuri.

Statisticile complete ale meciului Halep - Zheng: ași 1-3, duble greșeli 2-3, procentaj prima servă în teren 67-50, procentaj puncte câștigate pe prima servă 58-86, procentaj puncte câștigate la retur 39-47, winnere 9-27, erori neforțate 29-32.

Safe to say that Simona Halep isn't feeling her best. pic.twitter.com/WbIxcwnw0M