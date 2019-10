Simona Halep, declaratie incantatoare inaintea Turneului Campioanelor: "Din punctul meu de vedere, este cel mai bun antrenor din lume"

Simona Halep a fost antrenata atat de Daniel Dobre, cat si de catre Darren Cahill in ultimii ani, reusind sa castige cate un Grand Slam alaturi de fiecare.

Simona l-a castigat pe primul in 2018, la Roland Garros, alaturi de antrenorul australian, dupa care s-a impus in 2019 la Wimbledon, fiind pregatita de romanul Daniel Dobre.

Intrebata despre ambii, Simona Halep nu a ezitat sa-i laude pe amandoi, insa emfaza romancei l-a vizat pe australianul Darren Cahill, catalogat de romanca „cel mai bun antrenor din lume,” in exclusivitate pentru PRO TV.

Simona Halep: „Din punctul meu de vedere, Darren Cahill este cel mai bun antrenor din lume.”

„Din punctul meu de vedere, Darren Cahill este cel mai bun antrenor din lume. O spun foarte lejer si foarte deschis. M-a ajutat enorm, in special pe partea emotionala, mi-a dat multa incredere. Dar si pe partea de tenis, tot timpul a stiut cand sa-mi spuna ceva,” l-a descris Simona pe fostul si viitorul sau antrenor, Darren Cahill.

„Antrenorul meu de acum, Daniel Dobre, este si va fi in continuare alaturi de mine. Il stiu de foarte multi ani si tot timpul cand am simtit nevoia sa ma antrenez alaturi de un antrenor roman am apelat la el. M-a ajutat enorm si este bucuros ca Darren va reveni alaturi de noi de la anul”, a declarat Simona Halep intr-un interviu acordat PRO TV.

Simona Halep va fi antrenata de Daniel Dobre la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, insa va fi sustinuta din tribune si de viitorul ei antrenor, Darren Cahill, care ii va fi tehnician incepand cu luna ianuarie a anului 2020.