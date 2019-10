VIDEO | Primele imagini cu Simona Halep de la Shenzhen! Joc de picioare excelent etalat de romanca

Simona Halep a inceput ultimele antrenamente inaintea startului Turneului Campioanelor, programat pentru saptamana 27 octombrie – 3 noiembrie.

Sosita la Shenzhen inca de duminica, Simona a initiat procesul de adaptare la suprafata de joc din orasul chinez. Toate meciurile se vor juca pe o suprafata hard indoor, un tip de suprafata recunoscut pentru velocitatea sa.

Primele imagini de la Shenzhen arata un joc de picioare excelent din partea Simonei Halep

Simona Halep insa nu mai este jucatoarea care sa exceleze doar pe zgura, rezultatele din ultimii ani, dar mai ales victoria de la Wimbledon din acest an demonstrandu-i versatilitatea.

Un dezvantaj pentru Simona in ceea ce priveste suprafata de joc este faptul ca jucatoarea din Romania nu a mai jucat pe hard indoor de aproximativ opt luni, distanta temporala care a trecut de la confruntarea cu Cehia din Fed Cup, in luna februarie a acestui an. Atunci, Simona Halep le-a invins la Ostrava pe Karolina Pliskova si pe Katerina Siniakova, scor 6-4, 5-7, 6-4, respectiv 6-4, 6-0.