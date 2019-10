SIMONA HALEP TURNEUL CAMPIOANELOR | Pe ce loc poate urca romanca dupa competitia de la Shenzhen! CALCULE COMPLETE

Simona Halep va participa la Turneul Campioanelor in acest an!

Competitia finala din circuitul WTA se va desfasura intre 27 octombrie - 3 noiembrie, la Shenzhen, in China.

Romanca poate castiga foarte multe puncte de pe urma acestei competitii, avand in vedere ca anul trecut nu a mers la Turneul Campioanelor din cauza unei accidentari.

La Turneul Campioanelor, o jucatoare poate aduna un maximum de 1500 de puncte, daca obtine 5 victorii din 5 posibile. Cel mai putin, jucatoarele pot pleca acasa cu 375 de puncte, daca sunt invinse in toate cele trei partide din grupe.

PUNCTAJ TURNEUL CAMPIOANELOR

- victorie in grupe - 250 puncte

- infrangere in grupe - 125 puncte

- semifinaliste - punctele din grupe

- finalista - punctele din grupe + 330 puncte

- castigatoare - punctele din grupe + 750 puncte

Simona Halep poate ajunge pana pe locul 2 in clasamentul WTA in cazul in carecastiga Turneul Campioanelor, insa poate cobori pe 7 daca nu obtine nicio victorie.

In acest moment, in clasamentul WTA, Simona Halep e pe 5.

CLASAMENTUL PENTRU TURNEUL CAMPIOANELOR

1. Ashleigh Barty - 6.476 puncte

2. Karolina Pliskova - 5.315 puncte

3. Naomi Osaka - 5.246 puncte

4. Simona Halep - 4.962 puncte

5. Bianca Andreescu - 4.942 puncte

6. Petra Kvitova - 4.401 puncte

7. Belinda Bencic - 4.120 puncte

8. Elina Svitolina - 3.995 puncte