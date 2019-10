SIMONA HALEP TURNEUL CAMPIOANELOR | Avantajul solid al romancei la Shenzhen! Se lupta cu tinerele sperante ale tenisului: care e media de varsta a jucatoarelor calificate

Din articol Iata clasamentul jucatoarelor prezente la Shenzhen, in functie de varsta

Simona Halep e jucatoarea care poate face surpriza la Turneul Campioanelor 2019.

Simona Halep a plecat spre China, acolo unde va disputa incepand de duminica ultimul turneu programat pentru acest an.

Halep a publicat pe Instagram o imagine cu ea asteptand in aeroport, echipata cu produsele oferite de sponsorul sau, Nike.

In ciuda problemelor din zona inferioara a spatelui pe care le-a resimtit de mai bine de o luna, Simona Halep este una dintre cele mai experimentate jucatoare prezente la acest Turneu al Campioanelor.

Simona are ca argument principal faptul ca este cea mai constanta jucatoare dintre cele 8, ea avand cel mai mare numar de saptamani petrecute consecutiv in top 10 WTA nu doar in acest an, ci si in intreaga istorie a tenisului.

Iata clasamentul jucatoarelor prezente la Shenzhen, in functie de varsta

Bianca Andreescu (19 ani)

Naomi Osaka (22 de ani)

Belinda Bencic (22 de ani)

Ashleigh Barty (23 de ani)

Elina Svitolina (25 de ani)

Karolina Pliskova (27 de ani)

Simona Halep (28 de ani)

Petra Kvitova (29 de ani)

Media de varsta a jucatoarelor care vor participa la editia 2019 a Turneului Campioanelor este de 24,3 ani.