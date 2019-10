Simona Halep poate castiga o suma COLOSALA! Romanca este in fata celui mai mare castig din ISTORIA tenisului! Premiile de la Turneul Campioanelor s-au dublat fata de anul trecut

Simona Halep s-a calificat pentru a sasea oara consecutiv la Turneul Campioanelor.

Turneul se va tine in acest an la Shenzhen, China si va aduce cele mai mari premii din istoria tenisului feminin. Vor fi puse la bataie nu mai putin de 14 milioane de dolari, dublu fata de anul trecut.

Simona Halep poate castiga cel mai mare premiu din istoria tenisului. Daca se va impune in toate cele trei meciuri din grupa si va castiga si competitia, Simona Halep poate castiga 4.7 milioane de dolari.

Romanca va primi si un bonus urias pentru participarea la Turneul Campionilor in valoare de 385.000 de dolari, la fel ca toate celelalte participante.

Cel mai mare premiu castigat de Simona Halep in tenis a fost la Wimbledon 2019, cand romanca a invins-o in finala pe Serena Williams si a intrat in posesia unui cec de 3 milioane de dolari.

Premiile de la US Open si Wimbledon de anul acesta au fost semnificativ mai mici decat cele puse in joc la Turneul Campioanelor de la Shenzhen. Acest lucru este o premiera in lumea tenisului, pana acum turneele de Grand Slam avand premii mai mari.

Bianca Andreescu s-a impus la US Open 2019 in fata Serenei Williams si a castigat un cec de 3.85 milioane de dolari.

La Shenzhen vor fi prezente Bianca Andreescu, Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova, Simona Halep, Elina Svitolina, Petra Kvitova si Belinda Bencic.

Anul trecut, Elina Svitolina a castigat Turneul Campioanelor si a obtinut un premiu de 2.36 milioane de dolari, in conditiile in care ucraineanca a avut numai victorii.