Simona Halep, aproape calificata la Turneul campioanelor! Salt URIAS dupa victoria de la Wimbledon

Simona Halep a urcat pana pe locul 2 in clasamentul pentru Turneul Campioanelor, organizat la Shenzen in China anul acesta.

Cu victoria de la Wimbledon, Simona Halep e aproape de o noua participare la Turneul Campioanelor, a cincea consecutiva in cariera. Prima pozitie este ocupata in continuare de Ashleigh Barty, lider si in clasamentul WTA, acolo unde Halep a urcat pana pe locul 4.

Cu un salt de 5 locuri in Race to Shenzen, Simona Halep e aproape de calificarea oficiala la Turneul Campioanelor. Urmatorul turneu la care va participa Simona Halep este in luna august, la Rogers Cup de la Toronto, turneu pe care l-a castigat anul trecut. La Shenzen se califica primele 8 jucatoare din 2019. Anul trecut, Simona Halep s-a calificat, insa a trebuit sa abandoneze inaintea primului meci din cauza unei accidentari la spate.



Clasament Turneul Campioanelor



1. Ashleigh Barty 4.885 puncte

2. Simona Halep 4.427p

3. Karolina Pliskova 4.166p

4. Petra Kvitova 3.766p

5. Kiki Bertens 3.276p

6. Naomi Osaka 3.156p

7. Belinda Bencic 2.758p

8. Johanna Konta 2.448p



Clasamentul WTA



1. Ashleigh Barty - 6.605 puncte

2. Naomi Osaka - 6.257 puncte

3. Karolina Pliskova - 6.055 puncte

4. Simona Halep - 5.933 puncte

5. Kiki Bertens - 5.130 puncte

6. Petra Kvitova - 4.785 puncte

7. Elina Svitolina - 4.638 puncte

8. Sloane Stephens - 3.802 puncte

9. Serena Williams - 3.411 puncte

10. Aryna Sabalenka - 3.365 puncte