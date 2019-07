Cati bani ii iau englezii Simonei Halep din premiul de 2.600.000$ de la Wimbledon! Reactiile internautilor: "Asta e jaf!"

Simona Halep a castigat primul titlu din cariera la Wimbledon si a intrat in Hall of Fame-ul turneului britanic.

Simona Halep a castigat primul Wimbledon din cariera si al doilea titlu de Grand Slam, dupa cel de la Roland Garros. Romanca de 27 de ani a invins-o in doua seturi, 6-2, 6-2, pe Serena Williams. Halep va reveni in topul clasamentului WTA si a urcat si in clasamentul banilor castigati din tenis.

Simona Halep, "jefuita" de englezi

Halep a castigat un premiu de 2.600.000$ la Wimbledon, insa va ramane cu doar 55% din suma!

Impozitul in Anglia pentru veniturile mai mari de 150.000 lire sterline este de 45%. Astfel, ea va ramane cu "doar" 1.400.000$.

"E jaf", a fost comentariul unui internaut pe Twitter, pe seama acestui subiect.

Halep, peste 30.000.000$ din tenis

Simona Halep a castigat peste 30.000.000$ din tenis, dupa ce a cucerit titlul de la Wimbledon si premiul care vine la pachet cu acesta.

Ea se afla pe locul 5 in clasamentul all time al castigurilor, lider fiind Serena Williams, cu circa 90.000.000$. Sharapova si Wozniacki completeaza top 3.