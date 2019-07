OFICIAL | Cand ajunge Simona Halep in tara, dupa victoria istorica de la Wimbledon! Va fi primita ca o adevarata regina

Simona Halep va ajunge maine in tara.

Simona Halep a obitinut o victorie istorica la Wimbledon si urmeaza sa revina in tara. Sosirea campioanei de la Wimbledon a fost anuntata pentru luni, 15 iulie, ora 17:00, la Salonul Oficial de pe Aeroportul Otopeni. Anuntul a fost facut de Ministerul Tineretelui si Sportului, pe pagina oficiala de Facebook.

Simona Halep este prima romanca care reuseste sa castige turneul de la Wimbledon. Pana acum, Halep, reusise sa ajunga doar pana in semifinale la Wimbledon, in 2014, cand a fost eliminata de Eugenie Bouchard, iar anul trecut Simona s-a oprit in turul al 3-lea.