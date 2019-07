"Halep castiga Wimbledon, Sunday Times se concentreaza pe sanii ei!" Articolul care i-a scandalizat pe englezi dupa victoria Simonei

Simona Halep a castigat Wimbledon intr-o maniera impresionanta, insa unul dintre cele mai importante ziare din Marea Britanie se concentreaza operatia de micsorare a sanilor.

Simona Halep s-a impus cu 6-2; 6-2 in fata Serenei Williams in finala Wimbledon, cel mai bun meci din cariera romancei. Halep a facut un turneu extraordinar in care a cedat un singur set, in fata Mihaelei Buzarnescu. Mii de reactii au curs, iar marile legende ale tenisului s-au declarat cucerite de jocul Simonei Halep. Ziarul The Times i-a dezamagit insa pe fanii tenisului din Anglia. Un articol publicat duminica atribuie succesul Simonei pe seama operatiei de micsorare a sanilor din perioada junioratului.



"Simona Halep castiga Wimbledon, Sunday Times se concentreaza pe sanii ei!"





"Simona Halep castiga Wimbledon in doua seturi. Sunday Times se concentreaza pe sanii ei. Da-mi putere", scrie o afaceriste din Marea Britanie pe Twitter.

Simona Halep wins Wimbledon in straight sets. @thesundaytimes story about it focuses on her tits. Give me strength. pic.twitter.com/4swmvT1Whm — Ali Goldsworthy (@aligoldsworthy) July 14, 2019



Sunday Times, editia de duminica a celebrului ziar englezesc The Times, titreaza la o zi dupa victoria Simonei Halep la Wimbledon: "Mai putin e mai mult pentru campioana amazoana de la Wimbledon".

Jurnalistul Tony Allen-Mills scrie in articolul sau ca Simona Halep a facut "sacrificiul suprem" iar acum primeste o recompensa pe masura: trofeul de la Wimbledon. "Cand era o tanara promitatoare, Simona Halep a optat pentru o operatie de reducere a sanilor pentru ca simtea ca greutatea din partea de sus a corpului ii afecteaza jocul", scrie in articolul Sunday Times.



Simona Halep, despre operatia de micsorare a sanilor: Familia mea era speraiata!

Simona Halep vorbeste rar despre momentul operatiei, insa le-a povestit chiar britanicilor in urma cu cativa ani despre acel moment din cariera ei.

"Nu eram speraiata. Familia mea in schimb era. Eu nu eram speriata pentru ca stiam ca trebuie sa fac asta pentru tenis. Visul meu era sa fiu cea mai buna. Asa ca am ras cand am mers la doctor. Apoi ma simteam mult mai usoara, iar toate problemele mele cu spatele au disparut. A fost cea mai buna decizie. Eram dedicata 100% si am facut totul pentru tenis", le povestea Simona Halep in urma cu cativa ani jurnalistilor de la Guardian.

