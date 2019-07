WIMBLEDON 2019 | De la campioana, la campioana! Nadia Comaneci a vorbit despre triumful lui Halep la Wimbledon! "Este cel mai mare star"

Nadia Comaneci a oferit un interviu in L'equipe si a vorbit despre triumful lui Halep la Wimbledon si considera ca in momentul de fata Simona este cel mai mare star.

"In prezent, Simona nu mai are nevoie de mine foarte mult, are in spate o intreaga Romanie. Dar, la inceput, nu era asa. Avea nevoie sa simta alaturi de ea persoane de incredere, pentru a fi puternica in momentele decisive ale unui meci si in etapele mai complicate ale carierei. Oricui ii face bine sa vada multe fete cunoscute in jurul ei. Asta poate face diferenta intre o zi buna si una proasta.

La revenirea mea de la Montreal, in 1976, erau aproximativ 10.000 de persoane care ma asteptau la aeroport. Anul trecut, in 2018, au fost 15-20.000 de oameni pe Arena Nationala pentru Simona. E o forma de iubire neconditionata a poporului roman pentru unul de-ai sai, indiferent de perioada. Poporul roman nu are prea multe motive pentru a se bucura, pentru a-si arata mandria. Dar sportul are efectul asta. E frumos sa te identifici cu un campion din tara ta care, ca Simona, devine cel mai bun din lume. Poate ca, in cazul meu, a fost si surpriza: niciodata o gimnasta romana nu castigase la Jocurile Olimpice, iar eu eram atat de tanara. Nu trebuie sa sa uitam nici ca nimeni nu stia sa localizeze Romania pe o harta a lumi.

Nadia: "Simona e cel mai mare star"



Nadia Comaneci considera ca Simona Halep este cel mai mare star in momentul de fata si lauda jocul ei pe care il catalogheaza ca o formidabila sursa de inspiratie.

Simona e fara indoiala cel mai mare star. Traieste in Bucuresti, merge uneori la familia ei, la Constanta. E recunoscuta pe strada si este invitata peste tot, la toate evenimentele. Dar Simona stie sa puna o limita pentru a se putea concentra pe antrenamente.

Astazi, diferenta vine fara indoiala din sport, profesionist si universal, pe care-l practica Simona. Jocul ei e o formidabila sursa de inspiratie. Daca muncesti si te antrenezi din greu, poti si tu sa triumfi. Pentru tinerii romani asta e esential. Am traversat o perioada foarte lunga in care tinerii paraseau tara pentru a se realiza. Simona demonstreaza ca nu mai e nevoie sa pleci din tara pentru a reusi", a mai spus Nadia Comaneci.

Halep a invins-o pe Serena Williams in mai putin de o ora si a devenit prima jucatoare romanca care castiga turneul de la Wimbledon.