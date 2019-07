Simona Halep si Serena Williams au doua lucuri in comun! Cele doua recorduri pe care le-au realizat amandoua in circuitul WTA

Simona Halep a invins-o pe Serena Williams in finala de la Wimbledon si a castigat al doilea trofeu de Grand Slam al carierei.

Victoria este cu atat mai frumoasa, cu cat romanca a reusit sa se impuna cu 6-2 6-2 in fata celei considerate cea mai buna tenismena din toate timpurile.

Chiar daca Serena Williams are nu mai putin de 23 de titluri de Grand Slam in cariera, 7 dintre ele fiind cucerite chiar la Wimbledon, Simona Halep are ceva in comun cu americanca in varsta de 37 de ani.

Cele doua sunt singurele jucatoare din circuit care au reusit sa castige in cariera si Roland Garros, si Wimbledon.

Simona Halep a castigat Roland Garros in 2018 si Wimbledon in 2019. De partea cealalta, Serena Williams a castigat la Paris in 2002, 2013 si 2015, in timp ce la Wimbledon s-a impus in 2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 si 2016.

Mai mult, ambele au cel putin 52 de saptamani (un an) petrecute pe primul loc in clasamentul WTA. Simona Halep a strans pana acum 64 de saptamani pe prima pozitie si se afla pe locul 10 all-time, in timp ce Serena Williams este pe 3 in acest top, cu 319 saptamani.