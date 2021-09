Simona Halep, apariție fulminantă într-o reclamă pentru Wilson! Cât costă noua rachetă pe care o va folosi în circuitul WTA

Anul 2021 a fost anul transformărilor pentru Simona Halep. Dacă în plan personal traversează o perioadă fericită, căsătorindu-se la mijlocul lunii septembrie cu Toni Iuruc, în tenis, Simona Halep a fost evoită să treacă pentru prima oară peste o accidentare care a ținut-o departe de turneele de mare șlem.

Jucătoarea din România a revenit în circuit, dar a anunțat la scurt timp după US Open că se desparte de antrenorul său, Darren Cahill. În plus, Simona Halep va schimba și racheta de joc, urmând să renunțe la Wilson Burn 100 CV pentru Wilson Blade v8, notează ProSport.

Simona Halep rămâne în parteneriatul îndelungat cu Wilson, dar va renunța la racheta cu care a câștigat cele două turnee de mare șlem cucerite în carieră: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

„Instincul e totul. Simona Halep, în locul unde se simte cel mai bine,” au scris americanii de la Wilson pe Twitter, publicând o imagine în care Simona Halep promovează lansarea pe piață a noii rachete. Prețul de achiziție este $229 de dolari americani, adică aproximativ 970 de lei.

Instinct is everything. @Simona_Halep in her natural habitat.#Bladev8 pic.twitter.com/HaZ4uKnR2V