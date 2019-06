SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | Unde a fost surprinsa Simona Halep dupa victoria fulger cu Swiatek! A stat in boxa lui, langa antrenor. FOTO

Simona Halep s-a calificat in sferturi la Roland Garros 2019.

Simona Halep, campioana en-titre de la Openul francez, s-a calificat in sferturile de finala la Roland Garros dupa ce a invins-o in mod categoric pe tanara jucatoare din Polonia, Iga Swiatek, locul 104 WTA, scor 6-1, 6-0, dupa doar 45 de minute de joc. In continuare, Simona o va intalni la Paris in sferturi pe Amanda Anisimova, locul 51 WTA, in varsta de 17 ani.

Dupa meci, Simona a mers la conferinta de presa, acolo unde a vorbit pe larg cu jurnalistii despre victoria obtinuta cu Swiatek, dar si despre urmatorul meci de la Paris, cel cu Anisimova. Romanca in varsta de 27 de ani a asigurat pe toata lumea ca se simte foarte bine si este increzatoare ca poate obtine un rezultat si mai bun decat sferturi la Paris.

Simona Halep s-a relaxat la Paris privind tenis live

Dupa ce a stat de vorba cu jurnalistii, Simona a decis sa se relaxeze privind tenis. Fostul lider mondial din WTA a mers in boxa oficiala a argentinianului Juan Martin Del Potro si a privit partida dintre el si Karen Khachanov. Jucatoarea noasta a fost imediat reperata de camerele de filmat, cativa jurnalisti reputati subliniind faptul ca Simona s-a asezat chiar langa echipa argentinianului, ea fiind insotita de preparatorul fizic, Teo Cercel.

Simona nu i-a purtat noroc lui Delpo. Argentinianul a cedat in patru seturi in fata rusului Khachanov, scor 5-7, 3-6, 6-3, 3-6, dupa trei ore si 12 minute de joc. In continuare, Karen se va duela la Paris cu austriacul Dominic Thiem.