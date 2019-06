SIMONA HALEP ROLAND GARROS 2019 | "Ma simt batrana!" Simona Halep a vorbit despre duelul din sferturi cu Anisimova: "Nu e deloc usor!"

Simona Halep va intalni in sferturi la Roland Garros o adversara de doar 17 ani.

Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros pentru al treilea an la rand. Ea a invins-o in optimi pe Iga Swiatek, locul 104 WTA, in varsta de 18 ani, scor 6-1, 6-0, dupa doar 45 de minute de joc. In continuare, Simona va juca la Paris impotriva Amandei Anisimova, o jucatoare in care americanii au mare incredere. Ea are 17 ani si ocupa locul 51 in clasamentul WTA.

Prin urmare, Simona va intalni in sferturile de finala de la Paris o jucatoare mai tanara cu 10 ani decat ea. Constanteanca a vorbit la conferinta de presa despre acest aspect si a marturisit ca se simte batrana. “Ma simt batrana! Sa joc impotriva cuiva care este cu zece ani mai tanara decat mine nu e usor, dar ma simt puternica. Ele au tineretea de partea lor si nu au nimic de pierdut. Eu la 17 ani nu jucam pe Chatrier, ci in calificari. La aceasta varsta, cand joci impotriva cuiva mai experimentat si mai bine clasat, vrei sa dai tot ce ai mai bun. Dar am si eu avantajele mele si vom vedea ce se va intampla”, le-a spus Simona jurnalistilor prezenti la Paris.

Simona Halep, fara presiune la Roland Garros

Desi este campioana en-titre, Simona spune ca nu simte niciun fel de presiune la Paris. “La turneele de Mare Slem, primele doua trei meciuri sunt mai grele. In acest moment ma simt mult mai bine, dar fiecare meci e dificil la acest nivel. De la inceputul acestui turneu ma simt diferit. Sunt mai relaxata, chiar daca este presiune. Ma simt bine in pozitia de campioana en-titre si spun mereu ca indiferent ca esti numarul unu sau castigi un Mare Slem trebuie sa te bucuri de fiecare moment, asa ca asa am facut in acest an. Sa te intorci in sferturile de finala nu e usor, asa ca vreau sa dau tot ce e mai bun si in runda urmatoare”, a mai spus Simona

Jucatoarea noastra a marturisit ca este fericita pentru modul in care a ei cariera s-a dezvoltat. “Cariera mea s-a dezvoltat incet, am avut timp sa ma bucur. Imi pare bine ca a fost asa. Am adunat multi ani in top, pas cu pas. Generatia mea a fost mai timida. Fetele din generatia aceasta de adolescente au mai mult curaj si se lupta cu orice jucatoare de top. Le apreciez, este un lucru bun pentru tenis ca ajung atat de repede sus”, a adaugat Halep.