Florinel Coman (27 de ani) își continuă suferința fotbalistică, în Qatar. Aici, cu excepția unei perioade foarte scurte, chiar la începutul acestui an, românul a fost un jucător „de umplutură“ pentru antrenorul Pedro Martins.

Faptul că Florinel nu s-a acomodat deloc, la Al-Gharafa, reiese și din cifrele sale. De când a ajuns, la Doha, în vara anului 2024, Coman a reușit 6 goluri și 9 pase de gol, în 38 de meciuri, în toate competițiile. Prin comparație, la FCSB, aripa stânga a adunat 63 de goluri și 62 pase de gol în 233 de apariții.

Florinel Coman, lăsat din nou pe banca de rezerve la Al-Gharafa

În ultimele săptămâni, Al-Gharafa a avut o prăbușire totală: șapte înfrângeri în opt meciuri! Din păcate pentru Coman, această cădere s-a întâmplat într-un moment în care el a primit minute, cu generozitate, din partea antrenorului Pedro Martins. Degeaba însă! Exceptând primele meciuri din 2026, când a punctat de două ori în trei apariții, în rest, Florinel a dezamăgit.

Drept urmare, românul a fost trecut, din nou, pe bancă, lângă tehnicianul portughez de 55 de ani. Acesta a rămas consecvent și tocmai l-a pedepsit, încă o dată, pe Coman! Pentru partida din această seară (ora 20:30), cu Al-Rayyan în campionat, toți străinii importanți din lot au prins primul 11. Coman, în schimb, e rezervă. În această situație mai sunt doar trei stranieri: palestinianul Hamed, egipteanul Gamal și norvegianul Normann.