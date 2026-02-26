Selecţionata feminină de hochei pe gheaţă a României a învins echipa Serbiei cu scorul de 3-2 (1-1, 1-0, 0-1, 0-0, 1-0), după şuturile de departajare, joi, la Campionatul Mondial, Divizia a III-a, Grupa A, de la Zagreb.

România, triumfătoare în fața Serbiei

Ana Voicu (08:32) a deschis scorul pentru tricolore, dar Katarina Vasiljevic (17:24) a egalat. Anna Vitos a adus din nou România în avantaj (29:56), însă Serbia a egalat pe final, prin Elena Sekulic (53:19).

România a reuşit să facă diferenţa la şuturile de departajare, marcând prin Anna Vitos şi Iana Plătică, în timp ce portarul Nicoleta Sabalin a apărat patru din cele cinci şuturi ale sârboaicelor.

Situația din grupa României

În alt meci, Thailanda a dispus de Bulgaria cu 7-4.

Înaintea meciului Turcia - Croaţia (20:30), pe primul loc se află Thailanda, cu 7 puncte, urmată de Turcia, 6 puncte, România, 5 puncte, Serbia, 3 puncte, Croaţia, două puncte, Bulgaria, un punct.

România va juca ultimele două meciuri cu Thailanda (vineri, 13:30) şi cu Croaţia (duminică, 20:30).

Agerpres