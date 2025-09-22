Fosta campioană de la Roland Garros și Wimbledon a semnat cu grupul Sports Festival, care va prelua managementul imaginii sale.

Decizia vine la câteva luni după ce Halep și-a anunțat retragerea oficială, în februarie, la Transylvania Open, unde a fost învinsă de Lucia Bronzetti.

Tot atunci, sportiva le-a promis fanilor că va organiza, în vara lui 2026, un meci oficial de retragere, programat pe 13 iunie, la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival.

Simona Halep a semnat: „Un nou început”

Parteneriatul cu Sports Festival a fost semnat la București și va acoperi toate proiectele viitoare ale Simonei, de la colaborările de imagine la negocierea contractelor comerciale.

„Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep. Vom avea grijă de proiectele ei cu aceeași pasiune cu care am urmărit-o când scria istorie în tenis”, au transmis organizatorii Sports Festival pe rețelele sociale.

Semnarea contractului a avut loc în prezența lui Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open și co-fondatorul Sports Festival.

