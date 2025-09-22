VIDEO Liderul din Champions League s-a făcut de râs acasă: a primit 4 goluri pe teren propriu în mai puțin de o oră!

Liderul din Champions League s-a făcut de r&acirc;s acasă: a primit 4 goluri pe teren propriu &icirc;n mai puțin de o oră! Bundesliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Goluri multe în ultima etapă din Bundesliga.

Eintracht FranfkurtUnion BerlinOliver BurkeCan UzunJonathan Burkardt
Eintracht Franfkurt, liderul din grupa unică din Champions League după primele meciuri disputate, a fost învinsă la limită pe teren propriu, cu scorul de 4-3, de formaţia Union Berlin, într-o partidă din etapa a 4-a a campionatului Germaniei, jucată duminică.

Atacantul scoţian Oliver Burke a reuşit un hat-trick pentru învingători, în minutele 32, 53 şi 56, celălalt gol al berlinezilor avându-l ca autor pe Ilyas Ansah (9).

Pentru gazde au marcat Nathaniel Brown (45+5), Can Uzun (80) şi Jonathan Burkardt (87 - penalty).

Union Berlin a urcat pe poziţia a zecea după acest succes, la egalitate de puncte (6) cu Eintracht, care se află însă pe poziţia a şasea graţie golaverajului superior.

Eintracht Frankfurt a debutat în noua ediţie din Champions League cu o victorie categorică pe teren propriu împotriva formaţiei Galatasaray Istanbul (5-1), iar pe 30 septembrie va juca în deplasare cu Atletico Madrid, înainte de a primi vizita campioanei Angliei, FC Liverpool, pe 22 octombrie.

Rezultatele și marcatorii din etapa a patra din Bundesliga

Vineri

VfB Stuttgart - St Pauli 2-0

Au marcat: Demirovic (43), el Khannous (50).

Sâmbătă

Hamburger SV - FC Heidenheim 2-1

Au marcat: Vuskovic (41), Philippe (59), respectiv Kolle (90+3).

Werder Bremen - SC Freiburg 0-3

Au marcat: Grifo (33 - penalty), Adamu (54), Coulibaly (75 - autogol).

FC Augsgburg - FSV Mainz 1-4

Au marcat: Essende (83), respectiv Sano (14), Kohr (26), Nebel (60), Sieb (69).

Hoffenheim - Bayern Munchen 1-4

Au marcat: Coufal (82), respectiv Kane (44, 48 - penalty, 77 - penalty), Gnabry (90+9).

RB Leipzig - FC Koln 3-1

Au marcat: Ouédraogo (13), Cardoso Da Cruz (44), Raum (45+4), respectiv Thielmann (23).

Duminică

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 3-4

Au marcat: Brown (45+3), Uzun (80), Burkardt (87 - penalty), respectiv Ansah (9), Burke (32, 53, 56).

Bayer Leverkusen - Borussia Moenchengladbach 1-1

Au marcat: Tillman (70), respectiv Tabakovic (90+2).

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 1-0

A marcat: Adeyemi (20).

Clasamentul din Bundesliga

1. Bayern Munchen 12 puncte

2. Borussia Dortmund 10

3. RB Leipzig 9

4. FC Koln 7

5. St Pauli 7

6. Eintracht Frankfurt 6

7. SC Freiburg 6

