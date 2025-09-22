Eintracht Franfkurt, liderul din grupa unică din Champions League după primele meciuri disputate, a fost învinsă la limită pe teren propriu, cu scorul de 4-3, de formaţia Union Berlin, într-o partidă din etapa a 4-a a campionatului Germaniei, jucată duminică.
Atacantul scoţian Oliver Burke a reuşit un hat-trick pentru învingători, în minutele 32, 53 şi 56, celălalt gol al berlinezilor avându-l ca autor pe Ilyas Ansah (9).
Pentru gazde au marcat Nathaniel Brown (45+5), Can Uzun (80) şi Jonathan Burkardt (87 - penalty).
Union Berlin a urcat pe poziţia a zecea după acest succes, la egalitate de puncte (6) cu Eintracht, care se află însă pe poziţia a şasea graţie golaverajului superior.
Eintracht Frankfurt a debutat în noua ediţie din Champions League cu o victorie categorică pe teren propriu împotriva formaţiei Galatasaray Istanbul (5-1), iar pe 30 septembrie va juca în deplasare cu Atletico Madrid, înainte de a primi vizita campioanei Angliei, FC Liverpool, pe 22 octombrie.
Rezultatele și marcatorii din etapa a patra din Bundesliga
Vineri
VfB Stuttgart - St Pauli 2-0
Au marcat: Demirovic (43), el Khannous (50).
Sâmbătă
Hamburger SV - FC Heidenheim 2-1
Au marcat: Vuskovic (41), Philippe (59), respectiv Kolle (90+3).
Werder Bremen - SC Freiburg 0-3
Au marcat: Grifo (33 - penalty), Adamu (54), Coulibaly (75 - autogol).
FC Augsgburg - FSV Mainz 1-4
Au marcat: Essende (83), respectiv Sano (14), Kohr (26), Nebel (60), Sieb (69).
Hoffenheim - Bayern Munchen 1-4
Au marcat: Coufal (82), respectiv Kane (44, 48 - penalty, 77 - penalty), Gnabry (90+9).
RB Leipzig - FC Koln 3-1
Au marcat: Ouédraogo (13), Cardoso Da Cruz (44), Raum (45+4), respectiv Thielmann (23).
Duminică
Eintracht Frankfurt - Union Berlin 3-4
Au marcat: Brown (45+3), Uzun (80), Burkardt (87 - penalty), respectiv Ansah (9), Burke (32, 53, 56).
Bayer Leverkusen - Borussia Moenchengladbach 1-1
Au marcat: Tillman (70), respectiv Tabakovic (90+2).
Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 1-0
A marcat: Adeyemi (20).
Clasamentul din Bundesliga
1. Bayern Munchen 12 puncte
2. Borussia Dortmund 10
3. RB Leipzig 9
4. FC Koln 7
5. St Pauli 7
6. Eintracht Frankfurt 6
7. SC Freiburg 6
... Agerpres