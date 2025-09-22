Eintracht Franfkurt, liderul din grupa unică din Champions League după primele meciuri disputate, a fost învinsă la limită pe teren propriu, cu scorul de 4-3, de formaţia Union Berlin, într-o partidă din etapa a 4-a a campionatului Germaniei, jucată duminică.

Atacantul scoţian Oliver Burke a reuşit un hat-trick pentru învingători, în minutele 32, 53 şi 56, celălalt gol al berlinezilor avându-l ca autor pe Ilyas Ansah (9).

Pentru gazde au marcat Nathaniel Brown (45+5), Can Uzun (80) şi Jonathan Burkardt (87 - penalty).

