Pe fondul mai multor amânări în programul competiției WTA 1000 de la Miami, cauzate de ploi, Jaqueline Cristian (36 WTA) a intrat în întrecere abia în dimineața zilei de sâmbătă, 21 martie.
Jaqueline Cristian aduce a cincea victorie a României pe tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Miami
Împotriva numărului 47 WTA, Peyton Stearns, Jaqueline Cristian a obținut o victorie în două seturi, 6-4, 7-5, în 110 minute. De patru mingi de meci a avut nevoie Cristian pentru a reuși calificarea, performanță care o trimite într-o întâlnire directă cu Ekaterina Alexandrova, sportivă clasată pe locul 11 al ierarhiei mondiale.
Cu câteva ore înainte ca Jaqueline Cristian să iasă pe teren, Sorana Cîrstea a reușit să își ia revanșa în fața cehoaicei Linda Noskova, în fața căreia pierduse în trei seturi, la Indian Wells. Pe hardul din Florida, Cîrstea s-a impus, 6-2, 3-6, 6-4.
Programul următoarelor meciuri tari la Miami
Gabriela Ruse (73 WTA) va ieși pe teren sâmbătă-seară, după ora 19:30, împotriva americancei Madison Keys (18 WTA).
Ruse și Keys au jucat deja meciuri dramatice. Chiar în parcursul americancei Keys către titlul de campioană la Melbourne, Ruse i-a dat bătăi de cap nord-americancei, într-un meci de trei seturi, 7-6, 2-6, 7-5.
La Wimbledon, anul trecut, o nouă partidă ajunsă în trei seturi, în care Gabriela Ruse a lăsat de înțeles că a învățat și mai mult din lucrurile care trebuie făcute pentru a o opri pe Madison Keys. Confruntarea s-a terminat scor 6-7 (4), 7-5, 7-5, un echilibru care permite multă încredere, în contul româncei, înaintea celui de-al treilea meci direct.
După ora 21:30, Sorana Cîrstea (35 WTA) va disputa meci cu Elise Mertens (19 WTA) pentru un loc în faza optimilor de finală. Istoricul meciurilor directe arată un 3-0 încurajator pentru jucătoarea din țara noastră.
Dacă va reuși calificarea, Cîrstea își va asigura un premiu uriaș, în valoare de €92,223.