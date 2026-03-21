Pe fondul mai multor amânări în programul competiției WTA 1000 de la Miami, cauzate de ploi, Jaqueline Cristian (36 WTA) a intrat în întrecere abia în dimineața zilei de sâmbătă, 21 martie.

Jaqueline Cristian aduce a cincea victorie a României pe tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Miami

Împotriva numărului 47 WTA, Peyton Stearns, Jaqueline Cristian a obținut o victorie în două seturi, 6-4, 7-5, în 110 minute. De patru mingi de meci a avut nevoie Cristian pentru a reuși calificarea, performanță care o trimite într-o întâlnire directă cu Ekaterina Alexandrova, sportivă clasată pe locul 11 al ierarhiei mondiale.

Cu câteva ore înainte ca Jaqueline Cristian să iasă pe teren, Sorana Cîrstea a reușit să își ia revanșa în fața cehoaicei Linda Noskova, în fața căreia pierduse în trei seturi, la Indian Wells. Pe hardul din Florida, Cîrstea s-a impus, 6-2, 3-6, 6-4.

