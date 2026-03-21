GALERIE FOTO Jaqueline Cristian confirmă la Miami: româncele, victorii pe linie, în Florida. Programul următoarelor meciuri tari

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian a avansat în turul secund al competiției WTA 1000 de la Miami.

Pe fondul mai multor amânări în programul competiției WTA 1000 de la Miami, cauzate de ploi, Jaqueline Cristian (36 WTA) a intrat în întrecere abia în dimineața zilei de sâmbătă, 21 martie.

Jaqueline Cristian aduce a cincea victorie a României pe tabloul principal al turneului WTA 1000 de la Miami

Împotriva numărului 47 WTA, Peyton Stearns, Jaqueline Cristian a obținut o victorie în două seturi, 6-4, 7-5, în 110 minute. De patru mingi de meci a avut nevoie Cristian pentru a reuși calificarea, performanță care o trimite într-o întâlnire directă cu Ekaterina Alexandrova, sportivă clasată pe locul 11 al ierarhiei mondiale.

Cu câteva ore înainte ca Jaqueline Cristian să iasă pe teren, Sorana Cîrstea a reușit să își ia revanșa în fața cehoaicei Linda Noskova, în fața căreia pierduse în trei seturi, la Indian Wells. Pe hardul din Florida, Cîrstea s-a impus, 6-2, 3-6, 6-4.

Programul următoarelor meciuri tari la Miami

Gabriela Ruse (73 WTA) va ieși pe teren sâmbătă-seară, după ora 19:30, împotriva americancei Madison Keys (18 WTA).

Ruse și Keys au jucat deja meciuri dramatice. Chiar în parcursul americancei Keys către titlul de campioană la Melbourne, Ruse i-a dat bătăi de cap nord-americancei, într-un meci de trei seturi, 7-6, 2-6, 7-5.

La Wimbledon, anul trecut, o nouă partidă ajunsă în trei seturi, în care Gabriela Ruse a lăsat de înțeles că a învățat și mai mult din lucrurile care trebuie făcute pentru a o opri pe Madison Keys. Confruntarea s-a terminat scor 6-7 (4), 7-5, 7-5, un echilibru care permite multă încredere, în contul româncei, înaintea celui de-al treilea meci direct.

După ora 21:30, Sorana Cîrstea (35 WTA) va disputa meci cu Elise Mertens (19 WTA) pentru un loc în faza optimilor de finală. Istoricul meciurilor directe arată un 3-0 încurajator pentru jucătoarea din țara noastră.

Dacă va reuși calificarea, Cîrstea își va asigura un premiu uriaș, în valoare de €92,223.

A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital
Everton - Chelsea, LIVE pe VOYO, ora 19:30! Scaunul lui Liam Rosenior se clatină
Avertismentul lui Vincenzo Montella înaintea barajului decisiv Turcia - România
Smiley și Pavel Bartoș au apăsat butonul auriu, aseară, pentru o fetiță care a făcut acrobații aeriene: „Cu delicatețe, cu blândețe, cu tot sufletul...”
Ce avere lasă în urmă Chuck Norris

Acord pentru transfer la FCSB! Becali s-a înțeles cu atacantul pe care ”l-a vrut tot timpul”

Reacția lui Dănuț Lupu după ce Lucescu a convocat la națională doar atacanți din play-out

Avertismentul lui Vincenzo Montella înaintea barajului decisiv Turcia - România
Daniel Chiriță, pronostic înainte de Turcia – România: "Asta cred că se va întâmpla!"
Jackpot Contra: arabii l-au „îngropat“ în bani! Suma primită, dezvăluită în presa din Qatar
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Faza săptămânii la Miami: un bodyguard „l-a arestat” pe Mike Tyson, în timpul meciului Azarenka - Putintseva
A murit Chuck Norris. Actorul de 86 de ani era internat în spital

protv Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

Condiția pusă de Viktor Orban la summitul UE pentru ca Ucraina să își primească banii: „Am câștigat prima bătălie”

stirileprotv Condiția pusă de Viktor Orban la summitul UE pentru ca Ucraina să își primească banii: „Am câștigat prima bătălie”

Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

stirileprotv Ministerul Sănătății din Rusia a recomandat ca femeile care nu intenționează să aibă copii să consulte un psiholog

