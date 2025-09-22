Vicecampioana Italiei a întrerupt seria neagră prin golurile lui Federico Dimarco (14’) și autogolul lui Tarik Muharemovic (81’), în timp ce Walid Cheddira a redus din diferență pentru oaspeți, în minutul 84.

Presa din Italia a analizat evoluțiile jucătorilor și ale antrenorilor, iar site-ul tuttomercatoweb i-a acordat lui Cristi Chivu nota 6,5 pentru prestația de pe banca Interului.

„Inter l-a ascultat pe Chivu”

Specialiștii au remarcat faptul că echipa a ascultat indicațiile antrenorului, care a cerut „mai puțin dribling și mai multă verticalitate”.

„Inter l-a ascultat pe Chivu. Echipa a produs mult, dar a ratat la fel de mult. Curajul său de a începe cu Pio Esposito titular și readucerea lui Sucic în primul 11 au fost răsplătite cu o victorie care aduce liniște după săptămâni complicate”, au scris italienii.

Cei mai buni jucători de pe teren au fost Akanji, Sucic și Dimarco, toți notați cu 7, în timp ce Thuram, Calhanoglu și Barella au primit note de 6.

După patru etape, Inter are șase puncte și ocupă locul 10 în Serie A, la patru lungimi de liderul Juventus. Următorul meci al trupei lui Cristi Chivu va fi pe terenul lui Cagliari, sâmbătă, de la ora 21:45.

