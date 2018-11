"Simona face zilele mele sa conteze!" Darren Cahill, declaratie FABULOASA despre Halep: Australianul spune ca traieste un vis

Darren Cahill a vorbit despre colaborarea sa cu Simona Halep.

Simona Halep va incheia al doilea an la rand pe primul loc in clasamentul WTA. 2018 a fost cel mai bun an pentru romanca. Ea a reusit sa cucereasca, pe zgura de la Roland Garros, primul Grand Slam al carierei.

Unul dintre oameni "responsabili" pentru succesul Simonei este antrenorul australian Darren Cahill, cu care romanca are o relatie aparte.

Acesta a vorbit despre bucuria pe care o traieste de trei ani de cand ii da sfaturi sportivei noastre.

"Simt ca am avut un loc de munca de vis in ultimii trei ani datorita persoanei cu care lucrez. Tot ce a realizat pe teren este grozav, dar totul paleste in fata persoanei Simona si felului ei de a fi in afara terenului, deoarece in fiecare zi este distractiv sa te trezesti, sa-ti setezi obiectivele, sa faci totul un pic mai bine, sa reusesti anumite lucruri. Este o profesionista desavarsita, iar asta pentru mine este mai important ca orice pentru ca, daca imi petrec 30-35 de saptamani departe de familie, vreau sa fac aceste zile sa conteze, iar Simona face asta!", a declarat Darren Cahill pentru WTA Insider.

Simona Halep a reusit sa isi pastreze avansul necesar pentru a termina si anul 2018 in pozitia de lider mondial, avand un avans de peste 1.000 de puncte fata de urmaritoarele sale, Angelique Kerber si Caroline Wizniacki.