El e omul care a contribuit decisiv la ascensiunea Simonei Halep! E fotbalist in Romania

Si lui i se datoreaza ascensiunea lui Halep!

Fizioterapeutul e langa Halep, de cand nu era in top 10. El e si fotbalist.

Andrei Cristofor joaca la AFC Rapid. O face doar atunci cand nu e plecat in deplasari cu Halep! Halep il mai provoaca la jonglerii.

"Are lucrul asta in sange, e foarte talentata. Si ne mai jucam asa din cand in cand, mai facem concurs cu dublele. Nu a invatat de la mine, invat eu de la ea", a declarat Andrei Cristofor.

Din strainatate, Halep si fizioterapeutul nu rateaza meciurile lui Hagi: "Suntem suporterii viitorului cand suntem plecati. Urmarim cu interes meciurile de acolo".