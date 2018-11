Cine este barbatul misterios alaturi de care Simona Halep s-a fotografiat in masina! Tatal sau este un cunoscut afacerist din Constanta

Simona Halep a postat sambata seara o fotografie facuta in masina, in care apare alaturi de un barbat misterios. Poza a iscat imediat o multime de comentarii pe conturile ei de socializare.

Tanarul care apare alaturi de Simona Halep in fotografia postata pe Instagram nu este iubitul sau, asa cum au crezut multi dintre cei care au lasat comentarii, ci unul dintre verii ei, Iotis Pufleanu.

Iotis este fiul lui Dumitru Pufleanu, unchiul Simonei Halep din partea mamei. Mai exact, Dumitru Pufleanu este fratele Taniei Halep.

Dumitru Pufleanu este un cunoscut om de afaceri din Tulcea, care detine doua firme de produse lactate, dar si hotelul Maryotis, din Constanta, cel care a fost inchiriat o perioada chiar Academiei lui Gheorghe Hagi, dupa cum noteaza Digisport.

Iotis a mai aparut in cateva fotografii de grup postate de Simona Halep la diverse evenimente, alaturi de descrieri precum "big family" si "a part of my cousins".

Familia Pufleanu a trecut printr-un moment care a starnit interesul presei locale in 2014, atunci cand patru masini care apartineau lui Dumitru Pufleanu au fost incendiate pe strada Dumbrava Rosie.