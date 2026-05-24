Din articol Simona Halep, invitată la Chiișinău

Simona Halep şi Juan Martin del Potro au fost invitaţii speciali ai inaugurării Centrului Naţional de Tenis din Chişinău, un proiect important pentru dezvoltarea tenisului în Republica Moldova, realizat în ultimii doi ani de Federaţia de Tenis de peste Prut. Sâmbătă, cei doi au vizitat noul centru împreună cu Ceslav Ciuhrii, preşedintele Federaţiei de Tenis din Republica Moldova, şi cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Simona Halep, invitată la Chiișinău

Simoba Halep

Momentul central al evenimentului a fost meciul demonstrativ în care Simona Halep şi Radu Albot au făcut pereche împotriva cuplului Lia Belibova/Juan Martin del Potro. Într-o atmosferă entuziastă, în faţa a aproximativ 1.000 de spectatori, Halep şi Albot s-au impus cu 6-4, 2-6, 10-7."E o onoare şi o bucurie să fiu prezentă aici, la acest centru minunat. E un proiect impresionant. Sunt bucuroasă pentru aceşti copii, care pornesc tenisul astăzi", a spus Simona Halep. Noul Centru Naţional de Tenis din Chişinău va găzdui în perioada următoare turneul Moldova Open, din categoria ATP Challenger 100, iar între 10 şi 13 iunie va fi arena meciurilor din grupa III a Davis Cup Europe.

Simona Halep s-a retras cu două titluri de mare șlem în palmares - Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019 -, 64 de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, o finală de Turneu al Campioanelor jucată în 2014, dar și un total de 24 de trofee cucerite în circuitul WTA, între care nouă de calibru WTA 1000, cucerite la Roma, Indian Wells, câte două la Madrid și Dubai/Doha, respectiv trei în Canada (Montreal/Toronto).