Când joacă Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse la Roland-Garros
Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse vor evolua, duminică, în primul tur la Roland-Garros, al doilea grand slam al anului.
Sorana Cîrstea, locul 18 WTA, este cap de serie 18 şi o va înfrunta pe sportiva franceză Ksenia Efremova, numărul 625 mondial. Meciul este al patrulea programat pe arena Suzanne-Lenglen.
Tot duminică, Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua cu poloneza Magdalena Frech, locul 49 WTA. Meciul va avea loc pe terenul 12, fiind al treilea din programul zilei, scrie news.ro.
Întrebată dacă poate depăși cel mai bun rezultat al carierei pe zgura pariziană, Sorana Cîrstea a replicat, spunând: „Normal că orice este posibil, însă, din nou, am făcut lucrurile într-o anumită manieră și încerc, în continuare, să procedez la fel. Să nu mă gândesc la rezultat, ci la ceea ce am de făcut, zi de zi. Munca și disciplina din fiecare săptămână contează, iar rezultatele vor fi o consecință a acestei munci,” a fost răspunsul Soranei Cîrstea.
„Nu mi-am închipuit niciodată că la vârsta aceasta voi mai juca la acest nivel. E o bucurie să joc, iubesc tenisul și sunt extrem de aproape de acest sport, din toate punctele de vedere. Îmi place să îl văd, să îl joc,” a completat Sorana Cîrstea, la revenirea în țară de la Roma.
Sorana Cîrstea a ajuns ultima oară în săptămâna a doua de concurs la Roland Garros în 2021, când s-a calificat în optimile de finală.
În acel parcurs, Cîrstea le-a eliminat pe Alison Van Uytvanck, Martina Trevisan și Daria Kasatkina.