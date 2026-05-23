Când joacă Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse la Roland-Garros

Când joacă Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse la Roland-Garros Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Roland-Garros are loc în perioada 17 mai - 7 iunie 2026.

TAGS:
Sorana CirsteaGabriela RuseRoland GarrosTenis
Din articol

Când joacă Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse la Roland-Garros

Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse vor evolua, duminică, în primul tur la Roland-Garros, al doilea grand slam al anului.

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA, este cap de serie 18 şi o va înfrunta pe sportiva franceză Ksenia Efremova, numărul 625 mondial. Meciul este al patrulea programat pe arena Suzanne-Lenglen.

Tot duminică, Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua cu poloneza Magdalena Frech, locul 49 WTA. Meciul va avea loc pe terenul 12, fiind al treilea din programul zilei, scrie news.ro.

  • Sorana cirstea revenire ro 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Ce prevede Sorana Cîrstea pentru ultimul Roland Garros al carierei: sfertul de finală din urmă cu 17 ani, reperul româncei

Întrebată dacă poate depăși cel mai bun rezultat al carierei pe zgura pariziană, Sorana Cîrstea a replicat, spunând: „Normal că orice este posibil, însă, din nou, am făcut lucrurile într-o anumită manieră și încerc, în continuare, să procedez la fel. Să nu mă gândesc la rezultat, ci la ceea ce am de făcut, zi de zi. Munca și disciplina din fiecare săptămână contează, iar rezultatele vor fi o consecință a acestei munci,” a fost răspunsul Soranei Cîrstea.

„Nu mi-am închipuit niciodată că la vârsta aceasta voi mai juca la acest nivel. E o bucurie să joc, iubesc tenisul și sunt extrem de aproape de acest sport, din toate punctele de vedere. Îmi place să îl văd, să îl joc,” a completat Sorana Cîrstea, la revenirea în țară de la Roma.

Sorana Cîrstea a ajuns ultima oară în săptămâna a doua de concurs la Roland Garros în 2021, când s-a calificat în optimile de finală.

În acel parcurs, Cîrstea le-a eliminat pe Alison Van Uytvanck, Martina Trevisan și Daria Kasatkina.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Selecționerul Angliei, săgeți după săgeți către Cole Palmer după ce l-a lăsat acasă pentru CM 2026
Selecționerul Angliei, săgeți după săgeți către Cole Palmer după ce l-a lăsat acasă pentru CM 2026
ULTIMELE STIRI
Nicușor Bancu, schimbare radicală de look! Cum a apărut în ziua în care campionii au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei
Nicușor Bancu, schimbare radicală de look! Cum a apărut în ziua în care campionii au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei
Surpriză uriașă! Cine a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League: ”Motorul echipei! Evoluții senzaționale”
Surpriză uriașă! Cine a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League: ”Motorul echipei! Evoluții senzaționale”
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
CS Dinamo retrogradează în Liga 3
CS Dinamo retrogradează în Liga 3
Chindia - Farul, LIVE TEXT de la 17:30 | Bătălia finală pentru un loc în Superliga
Chindia - Farul, LIVE TEXT de la 17:30 | Bătălia finală pentru un loc în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

OUT de la FCSB! Gigi Becali nu-l mai vrea la echipă

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Daniel Pancu, discurs nimicitor de adio de la CFR Cluj: „Mai bine îmi iau câinele și plec în pădure decât să vin într-un astfel de loc”

Pep Guardiola a semnat!

Pep Guardiola a semnat!

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Dinamo primește o lovitură grea! Jucătorul, la un pas de semnătură

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Transfer uriaș pentru Cristi Chivu la Inter Milano: fostul star de 80.000.000 de € de la Real Madrid!

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”

Ruptură totală între Mirel Rădoi și Gaziantep?! Motivul neînțelegerilor și anunțul făcut de conducerea clubului: ”Vor fi probleme!”



Recomandarile redactiei
Nicușor Bancu, schimbare radicală de look! Cum a apărut în ziua în care campionii au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei
Nicușor Bancu, schimbare radicală de look! Cum a apărut în ziua în care campionii au devenit cetățeni de onoare ai Craiovei
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
El e marele favorit pentru a prelua postul de antrenor la CFR Cluj!
Surpriză uriașă! Cine a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League: ”Motorul echipei! Evoluții senzaționale”
Surpriză uriașă! Cine a fost desemnat jucătorul sezonului în Premier League: ”Motorul echipei! Evoluții senzaționale”
Nici Rapid, nici CFR? Neluțu Varga nu-l mai vrea pe Pancu: ”Nu mai este în planul nostru”
Nici Rapid, nici CFR? Neluțu Varga nu-l mai vrea pe Pancu: ”Nu mai este în planul nostru”
Ngezana pune capăt speculațiilor după ce a ratat Cupa Mondială! De ce a refuzat propunerea lui FCSB
Ngezana pune capăt speculațiilor după ce a ratat Cupa Mondială! De ce a refuzat propunerea lui FCSB
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Româncele și-au aflat adversarele la Wimbledon! ”Meci de foc” pentru Gabriela Ruse
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
Doar 52 de minute! Gabriela Ruse s-a distrat în calificările de la Roland Garros
De la spectator la protagonistă! Emma Răducanu revine la Wimbledon!
De la spectator la protagonistă! Emma Răducanu revine la Wimbledon!
Sinner scrie o nouă pagină de istorie. Lumea tenisului îl aplaudă la scenă deschisă
Sinner scrie o nouă pagină de istorie. Lumea tenisului îl aplaudă la scenă deschisă 
CITESTE SI
Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

stirileprotv Răsturnare de situaţie. Trump a anunțat trimiterea a 5.000 de militari americani în Polonia, după ce și-a amenințat aliații

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

stirileprotv Bolojan: PSD a dărâmat guvernul din care făcea parte și pentru a-şi acoperi fuga de răspundere sunt lansate pseudoştiri

Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

stirileprotv Acord între PSD, PNL, USR şi UDMR după consultările cu Nicușor Dan: Noua lege a salarizării va fi gata până la 1 iulie

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!