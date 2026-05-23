Când joacă Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse la Roland-Garros

Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse vor evolua, duminică, în primul tur la Roland-Garros, al doilea grand slam al anului.

Sorana Cîrstea, locul 18 WTA, este cap de serie 18 şi o va înfrunta pe sportiva franceză Ksenia Efremova, numărul 625 mondial. Meciul este al patrulea programat pe arena Suzanne-Lenglen.

Tot duminică, Gabriela Ruse, numărul 75 mondial, va evolua cu poloneza Magdalena Frech, locul 49 WTA. Meciul va avea loc pe terenul 12, fiind al treilea din programul zilei, scrie news.ro.